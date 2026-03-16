Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/3: Thị trường chợ đen hướng đến mốc 27.100 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/3 trên thế giới neo cao

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở ngưỡng 100 điểm.

Nối dài đà tăng từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đồng USD giữ được xu hướng tăng tại phiên đầu tuần này. Những căng thẳng tại Trung Đông và các khu vực khác đã khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn, trong đó đồng USD vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu.

Điều này giúp đồng bạc xanh tăng giá so với một số đồng tiền chủ chốt trong thời gian gần đây. Xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn nếu các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Bên cạnh các biến số địa chính trị, lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là nhân tố then chốt dẫn dắt đà tăng giảm của đồng USD. Trước áp lực lạm phát dai dẳng, giới kinh tế học nhận định Fed có khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Việc bảo trì khoảng cách lãi suất lớn giữa Mỹ và các nền kinh tế chủ chốt khác đang tạo ra "bệ đỡ" vững chắc cho giá trị đồng bạc xanh. Đáng chú ý, nhiều tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu điều chỉnh dự báo, lùi thời điểm cắt giảm lãi suất sang các quý muộn hơn so với kỳ vọng lạc quan trước đó của thị trường.

Sức mạnh của đồng USD còn được củng cố bởi sự ổn định của nội tại nền kinh tế Mỹ. Với các chỉ số tăng trưởng duy trì ở mức khá và thị trường lao động vững chãi cùng tỷ lệ thất nghiệp thấp, Fed hiện có đủ dư địa để trì hoãn việc nới lỏng chính sách mà không lo ngại về một cuộc suy thoái tức thì. Những dữ liệu vĩ mô tích cực này không chỉ củng cố quan điểm "diều hâu" của cơ quan điều hành mà còn tạo thêm xung lực hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng triển vọng tăng giá của đồng bạc xanh có thể không bền vững trong dài hạn. Một khi chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu lộ diện rõ nét, sức hấp dẫn của đồng USD đối với dòng vốn toàn cầu sẽ sụt giảm do chênh lệch lợi suất bị thu hẹp đáng kể. Thêm vào đó, những bất định từ chính trường Mỹ – bao gồm các tranh luận về chính sách thương mại, thâm hụt ngân sách và định hướng điều hành kinh tế mới – có thể trở thành những rủi ro tiềm tàng, gây áp lực trực tiếp lên tâm lý nhà đầu tư và giá trị đồng tiền này.

Tóm lại, trong tuần giao dịch tới, đồng USD dự kiến sẽ dao động trong biên độ ổn định và có xu hướng tăng nhẹ nếu nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp diễn cùng các báo cáo kinh tế Mỹ khả quan. Tuy nhiên, về trung hạn, quỹ đạo của đồng tiền này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ xoay trục chính sách của Fed và sức khỏe của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh các yếu tố tác động vẫn chưa ngã ngũ, thị trường ngoại hối nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua những nhịp biến động đầy thận trọng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/3 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.068 VND/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.815 - 26.320 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.862 - 26.264 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.048 - 26.318 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.081 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.321 VND/USD, giảm 13 đồng chiều mua và tăng 7 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.021 - 26.318 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.080 - 26.321 VND/USD, không biến động chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.976 - 27.051 đồng/USD, tăng 65 đồng chiều mua và 40 đồng chiều bán so với sáng qua.