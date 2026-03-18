Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/3: Đồng loạt giảm, thị trường chợ đen mất giá 27.100 đồng/USD

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/3 trên thế giới yếu đi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) neo mức thấp khi thị trường điều chỉnh vị thế trước thềm các quyết định lãi suất quan trọng của loạt ngân hàng trung ương trong tuần này.

Trước đó, đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và giá dầu leo thang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư đối với các tài sản định giá bằng USD.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Tư, tiếp đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong ngày kế tiếp. Các tổ chức này được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, song giới giao dịch đặc biệt quan tâm tới các phát biểu liên quan đến lạm phát và triển vọng kinh tế trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách cũng đã giảm bớt, khi thị trường hiện chỉ định giá khoảng 25 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, giới đầu tư đang tính đến khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng gần hai lần lãi suất trong năm 2026, một sự đảo chiều đáng kể so với dự báo trước đó, khi thị trường từng đặt cược khoảng 50% khả năng cắt giảm lãi suất trước khi xung đột nổ ra.

Trong diễn biến cụ thể, đồng USD giảm 0,40%, xuống còn 0,7846 franc Thụy Sĩ, ghi nhận khả năng giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex LLC, nhận định: “Tôi cho rằng diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động điều chỉnh vị thế của thị trường, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những thay đổi tinh tế trong tâm lý nhà đầu tư, dù cần chờ đến sau cuộc họp của Fed để có đánh giá rõ ràng hơn. Có vẻ như kể từ khi xung đột nổ ra, đồng USD thường được mua vào khi giảm giá, nhưng hiện nay đang có dấu hiệu bị bán ra khi tăng giá”.

Giá dầu thô Brent duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung, trong bối cảnh eo biển Hormuz phần lớn bị phong tỏa. Tính từ tháng 2 đến nay, giá dầu đã tăng hơn 40% và chốt phiên tăng 3,2%, lên mức 103,42 USD/thùng.

Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất trong thứ Ba, khiến hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Fujairah bị đình trệ một phần, sau khi vụ tấn công thứ ba trong vòng 4 ngày gây ra hỏa hoạn tại một nhà ga xuất khẩu. Fujairah nằm trên vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz.

Các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, nhiều khả năng sẽ duy trì quan điểm “diều hâu” và tìm cách phát đi tín hiệu mạnh mẽ tới thị trường tài chính rằng chu kỳ tạm dừng cắt giảm lãi suất có thể kéo dài, trong bối cảnh giá dầu tăng và nguy cơ lạm phát leo thang. Nhận định này được các nhà phân tích của Macquarie Group, đứng đầu là Thierry Wizman, đưa ra trong một báo cáo gửi nhà đầu tư.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/3 trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.067 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.814 - 26.320 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.864 - 26.270 VND/USD, giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.050 - 26.320 VND/USD, giảm 1 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.080 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.320 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.031 - 26.320 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.080 - 26.320 VND/USD, không biến động chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.882 - 27.012 đồng/USD, giảm 95 đồng chiều mua và 85 đồng chiều bán so với sáng qua.