Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/3: DXY vượt ngưỡng 100 điểm, VND liệu còn dư địa giảm giá?

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/3 trên thế giới vượt ngưỡng 100 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lần đầu vượt ngưỡng 100 điểm, kể từ giữa tháng 11/2025 đến nay.

Đồng đô la Mỹ đang trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp khi cuộc chiến ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với năng lượng như euro và yên giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Việc giá dầu tăng mạnh và kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của Nhật Bản và khu vực đồng euro, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu thô, trong khi Hoa Kỳ sẽ tương đối ít bị ảnh hưởng, vì nước này đã là nước xuất khẩu dầu thô ròng trong gần một thập kỷ.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn thận trọng về việc thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế mà sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu đồng nghĩa với việc chi phí năng lượng tăng cao có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Đồng euro đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 8. Trong khi Nhật Bản cảnh báo rằng họ sẵn sàng hành động để bảo vệ chống lại sự suy giảm của đồng yên, vốn đã chạm mức thấp nhất trong 20 tháng.

"Những tuyên bố này giờ nghe giống như những nỗ lực nhằm hạ giá dầu một lần nữa, nhưng thị trường dường như ngày càng ít phản ứng với điều đó", Volkmar Baur, chiến lược gia ngoại hối tại Commerzbank, nhận định khi ông đề cập đến những phát biểu gần đây của chính quyền Mỹ về khả năng kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Trước tình trạng giá dầu leo thang do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, Mỹ đã tạm thời cấp phép bán một số sản phẩm dầu mỏ của Nga vốn đang bị trừng phạt. Đồng thời, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đồng ý giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, IEA lưu ý con số này chỉ đủ bù đắp khoảng 20 ngày nguồn cung bị gián đoạn và phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để lượng dầu này tiếp cận được thị trường.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tới để đối phó với cú sốc giá năng lượng. Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 6, trong khi Fed có khả năng hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9, muộn hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.065 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.812 - 26.317 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.858 - 26.264 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 14/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.048 - 26.318 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.094 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.314 VND/USD, tăng 16 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.026 - 26.318 VND/USD, tăng 18 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.080 - 26.318 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.891 - 27.011 đồng/USD, tăng 19 đồng chiều mua và giảm nhẹ 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãnh đạo UOB chia sẻ về diễn biến đồng USD, tỷ giá và lãi suất trong 2026.

Các chuyên gia phân tích của UOB cho rằng, dư địa giảm giá của VND hạn chế khi tỷ giá tiến sát biên độ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1/2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 (ngày 3/3), từ mức đáy gần 25.900 (ngày 10/2).

Phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý “né tránh rủi ro” trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Ông Suan Teck Kin cho rằng, xét trong trung hạn, ngoài những tác động trước mắt từ những yếu tố địa chính trị, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thể hiện qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 7,5% của UOB, cùng với dòng vốn FDI duy trì khả quan, kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, cũng như triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Nhận định thêm về xu hướng tỷ giá, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, UOB đang dự báo đồng USD sẽ yếu đi trong các quý tiếp theo của năm 2026 với chỉ số DXY có thể giảm từ mức 99 hiện nay xuống 97,6 vào quý III và 96,7 vào quý IV/2026. Tuy nhiên trong ngắn hạn là quý II/2026, với các rủi ro biến động tại Trung Đông, các nhà đầu tư đang tiếp tục nắm giữ USD như một tài sản an toàn hàng đầu.

“Chúng tôi nhấn mạnh quan điểm các thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới và phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến tại Trung Đông. Nếu chiến tranh tiếp tục leo thang, giá dầu thế giới tăng vọt, rủi ro của các loại tài sản gia tăng khó lường thì hoàn toàn có thể xảy ra các xu hướng đảo chiều cho các dự báo. Hiện nay chúng tôi đang dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026 với mức tỷ giá là 26.400 trong quý II, 26.200 trong quý III và 26.100 vào cuối năm 2026”, ông Quang nói.