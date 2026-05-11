Clip truy giấy tờ 80kg xác ve sầu, quản lý thị trường Lạng Sơn nói gì?

Ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành như quản lý thị trường và CSGT kiểm tra.

Clip do thành viên nhà xe quay lại cảnh thắc mắc việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ của lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn.

Trong clip, lực lượng quản lý thị trường liên tục yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn chứng từ của lô hàng ve sầu thì mới cho tiếp tục di chuyển. Do mất nhiều thời gian, thành viên của nhà xe đã gọi điện cho chủ lô hàng để thông báo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Sau khi clip đăng tải, nhiều bình luận khó hiểu cho rằng việc yêu cầu “giấy tờ của con ve sầu” là không hợp lý.

Cán bộ của Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện trong clip trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngày 11/5, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV VietNamNet, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Lạng Sơn xác nhận việc kiểm tra diễn ra vào hôm qua trên QL 1A đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Hà, thời điểm kiểm tra, lô hàng là xác ve sầu sấy khô được đựng trong 9 bao tải lớn với số lượng 80kg và do một xe khách vận chuyển từ tỉnh Sơn La về tỉnh Lạng Sơn.

Lý giải về nội dung trong clip trên mạng xã hội, ông Hà cho biết, cán bộ của đội dùng câu "hóa đơn chứng từ" là câu từ chung để nói về tờ khai hay bảng kê, giấy tờ liên quan việc mua bán.

Mặt hàng ve sầu là nguyên liệu làm thuốc, tên gọi khác là thuyền thoái,, nguyên liệu được liệt kê tại số thứ tự 338, Danh mục 11 ban hành kèm Thông tư 09/2024 của Bộ Y tế.

"Dân bắt ve sầu, nhặt gom ở vườn, đồi đem đi bán thì không vấn đề gì. Ở mỗi địa phương sẽ có điểm thu mua, những điểm này phải có giấy phép kinh doanh, bảng kê là mua ve sầu ở địa điểm, xã nào và sau đó bán cho người nào. Nếu chủ hàng không xuất trình được giấy tờ thì không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ", ông Hà cho biết.

Xác ve sầu được thu mua nhiều để làm thuốc. Ảnh: Đ.X

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thông tin thêm, số hàng hiện được tạm giữ tại trụ sở để chờ chủ sở hữu đến làm việc và trình những giấy tờ liên quan.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu nhà xe vận chuyển thông báo tới chủ hàng để đến làm việc và xuất trình những giấy tờ liên quan chứng minh hàng hóa đó thuộc chủ sở hữu.

"Lực lượng chức năng và nhà xe đã trực tiếp kiểm tra, cân đếm số lượng, chất lượng. Đơn vị đã liên hệ được với chủ hàng nhưng họ chưa tới trụ sở làm việc vì còn chuẩn bị các giấy tờ. Chúng tôi đang làm rõ với số lượng 80kg xác ve sầu sấy khô như vậy thì người dân thu gom ở khu vực vườn có phun thuốc sâu hay không để tránh nguy hiểm.

Nếu xác minh đủ giấy tờ thủ tục thì đơn vị trả lại hàng chứ không có vấn đề gì và tạo điều kiện cho người dân. Quan trọng là thời điểm lưu thông trên đường phải có giấy tờ chứng minh để tránh phiền hà", ông Hà thông tin.

Theo ông Hà, khi lưu thông, lô hàng phải có hóa đơn, phiếu xuất kho, bảng kê hàng hóa hoặc hợp đồng thu mua dược liệu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp (liệt kê số lượng, quy cách đóng gói nếu có nhãn mác rõ ràng).

Các lực lượng chức năng đang giám sát mặt hàng này do tình trạng thu mua cao, việc chứng minh nguồn gốc là rất quan trọng.