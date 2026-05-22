Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/5: Đồng USD "chờ" tín hiệu tăng giá, thị trường chợ đen giảm gần 60 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/5 trên thế giới biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện dừng ở mức 99,2 điểm.

Đồng USD dao động trong biên độ hẹp ở phiên vừa qua, sau khi các bình luận từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy ngày càng nhiều quan chức có quan điểm sẵn sàng tăng lãi suất.

Triển vọng diều hâu này, kết hợp với sự bất ổn kéo dài xung quanh cuộc chiến với Iran, đã gây áp lực lên các đồng tiền châu Á. Còn đô la Úc là đồng tiền giảm mạnh nhất, đặc biệt sau khi dữ liệu việc làm của nước này công bố kém khả quan.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Biên bản cuộc họp cuối tháng 4 của Fed cho thấy ngày càng nhiều quan chức đang cân nhắc khả năng tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát leo thang. Lạm phát đã tăng vọt trong hai tháng qua, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao bởi sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc chiến của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Biên bản họp cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ sự cởi mở với việc "thắt chặt chính sách ở một mức độ nhất định" nếu lạm phát vẫn duy trì trên mục tiêu 2% của Fed. Biên bản cũng phản ánh xu hướng ngày càng diều hâu của ngân hàng trung ương trước thềm ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí Chủ tịch.

Ông Noah Buffam, Giám đốc chiến lược FICC tại CIBC Capital Markets ở Toronto, nhận định: “Đã gần ba tháng kể từ khi cú sốc dầu mỏ bắt đầu và thông thường đây là thời điểm tăng trưởng toàn cầu bắt đầu suy yếu, vì vậy chúng tôi khá thận trọng với các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

“Một loạt số liệu đều thấp hơn kỳ vọng”, ông Buffam nói. “Trong thời gian tới, chúng ta có thể chứng kiến sự suy yếu tăng trưởng rõ rệt hơn”.

Những tín hiệu trái chiều về cuộc chiến Iran cũng hỗ trợ đồng USD, trong bối cảnh lo ngại rằng xung đột kéo dài sẽ giữ giá dầu ở mức cao trong dài hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình vào đầu tuần này. Tuy nhiên, mới đây, ông cảnh báo sẽ tiến hành các hành động quân sự mới chống lại Iran nếu nước này không sớm chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/5 trong nước dứt đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.134 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với chốt phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.879 - 26.389 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.929 - 26.341 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 22/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.390 VND/USD, giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.160 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.390 VND/USD, giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.390 VND/USD, giảm 15 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.390 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.457 - 26.557 đồng/USD, tăng 14 đồng chiều mua và giảm 57 đồng chiều bán so với sáng qua.