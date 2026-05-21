Giá vàng

SJC Mua 159,400 Bán 162,400

BTMH Mua 159,400 Bán 162,400

Tỷ giá

USD Mua 26,131 Bán 26,391

EUR Mua 29,860 Bán 31,435

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tăng tới 1,5-2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ giao dịch ở mức 160-163 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 21/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ giao dịch ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, mua - bán ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 20/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 20/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.542 USD/ounce.

Lúc 5h07, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.543,7 USD/ounce, tăng 46,4 USD.

Tính đến 22h47 ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vượt 4.530 USD/ounce. So với mức giảm mạnh tuột mốc 4.450 USD/ounce của phiên trước đó, vàng đã có sự hồi phục đáng kể.

Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên theo đà phục hồi của giá thế giới.

Theo Nguyễn Ngân (th)

21/05/2026 10:26 AM (GMT+7)
