Một người chi hơn 11 tỷ đồng mua túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM mới thông báo cả hai phiên đấu giá túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan vào sáng 21/5 đều thành công.

Phiên đầu tiên đấu giá túi xách Hermes size 30 màu trắng có bốn lượt trả giá. Mức trúng là 2,54 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm 200 triệu đồng.

Phiên thứ hai có đến 119 lượt trả giá cho chiếc túi cùng nhãn hiệu, size 25, đính đá màu trắng trên khóa và viền. Giá trúng là 11,6 tỷ đồng, vượt xa mức khởi điểm 1,7 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM chưa thông báo danh tính người trúng đấu giá. Theo quy chế, người trúng thanh toán tiền theo hai đợt với thời hạn không quá 30 ngày từ hôm nay. Trước đó, họ đều phải đặt cọc 20% số tiền khởi điểm.

Túi xách Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được một người mua lại giá 11,6 tỷ đồng. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM

Đây là một trong số ít phiên đấu giá tài sản thi hành án dân sự thành công ngay lần đầu tiên tổ chức và giá trúng vượt xa khởi điểm. Trước đó, các phiên đấu giá tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan như du thuyền và tàu thủy đều không có người mua, dẫn đến phải giảm mức khởi điểm để tổ chức lại.

Hai chiếc túi Hermes bị kê biên, thu giữ trong giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tài sản hiện nay là Thi hành án dân sự TP HCM.

Trong phiên tòa vào cuối tháng 9/2024, bà Lan cho biết một túi Hermes da cá sấu bạch tạng bà mua tại Italy, chiếc còn lại được tỷ phú người Malaysia tặng. "Trị giá không đáng bao nhiêu so với tài sản của bị cáo (đang bị phong tỏa), nhưng xin được trả lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu", bà Lan nói.

Những mẫu túi từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Victoria Beckham sử dụng.