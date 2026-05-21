Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/5: Thị trường chợ đen "rơi tự do"

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/5 trên thế giới biến động mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) có nhịp tăng dựng đứng rồi rơi tự do trong phiên vừa qua, hiện dừng ở mức 99,05 điểm.

Đồng USD được hỗ trợ bởi những đồn đoán ngày càng tăng về việc liệu lạm phát dai dẳng có buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải tăng lãi suất vào cuối năm nay hay không.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm mới đây cho thấy, ngày càng nhiều quan chức cho rằng, Fed cần chuẩn bị cơ sở cho khả năng nâng lãi suất, dấu hiệu cho thấy Chủ tịch sắp nhậm chức Kevin Warsh sẽ tiếp quản một bộ máy hoạch định chính sách có xu hướng “diều hâu” hơn.

Các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện đánh giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 1 tới, đảo ngược mạnh so với giai đoạn trước khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, khi thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Ở chiều ngược lại, đà rơi tự do xuất phát từ kỳ vọng gia tăng rằng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối cùng, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, qua đó gây áp lực lên đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn vốn có xu hướng biến động cùng chiều với lợi suất.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết đồng bạc xanh cũng đang tiến sát các ngưỡng kỹ thuật cho thấy khả năng điều chỉnh giảm là điều khó tránh khỏi.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng yên Nhật đã có 7 phiên liên tiếp suy yếu so với đồng USD, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Những lo ngại ngày càng gia tăng rằng lạm phát liên quan đến chiến sự có thể ăn sâu hơn vào chi tiêu tiêu dùng cốt lõi, từ đó thúc đẩy kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng vào ngày thứ Ba, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/5 trong nước bất động

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.135 VND/USD, tăng đi ngang so với chốt phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.880 - 26.390 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.929 - 26.341 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 21/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.131 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và không biến động chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.161 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.391 VND/USD, tăng 12 đồng cả chiều mua và 2 đồng chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.105 - 26.391 VND/USD, tăng 17 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.443 - 26.614 đồng/USD, giảm 51 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.