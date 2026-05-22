Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Dầu thế giới giảm mạnh, trong nước lên hơn 25.500 đồng/lít

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 21/5 giảm mạnh, giá dầu Brent xuống sát mốc 100 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 21/5, theo Reuters, giá dầu Brent niêm yết ở mức 102,6 USD/thùng, giảm 2,3%. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 96,35 USD/thùng, giảm 1,9%. Cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên ở mức thấp nhất trong gần hai tuần qua.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (22/5), giá dầu WTI của Mỹ bật tăng khá mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h25' ngày 22/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 102,6 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 97,76 USD/thùng, tăng 1,46% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống tại phiên 21/5 trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - có thể sớm được mở lại, làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung dầu từ Trung Đông sẽ dần quay trở lại thị trường.

Iran đang xem xét dự thảo phản hồi mới nhất từ phía Mỹ về đề xuất 14 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Nếu đạt được thỏa thuận thì các lệnh phong tỏa hải quân liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz có thể được dỡ bỏ.

Trong ngày 20/5, có 3 siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu tới các thị trường châu Á, sau hơn 2 tháng phải neo chờ tại vùng Vịnh với tổng cộng khoảng 6 triệu thùng dầu thô trên tàu.

Trong khi đó, theo Reuters, 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong liên minh OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7/6 tới.

Tuy vậy, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả của các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran.

Theo các nhà phân tích, thị trường dầu mỏ vật chất toàn cầu vẫn có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, bởi các chuyến hàng từ vùng Vịnh thường mất gần 2 tháng mới có thể đến được các thị trường tiêu thụ cuối cùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (21/5).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Sau quyết định điều chỉnh giá từ 15h ngày 21/5 của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng sinh học E10.

Theo đó, trên thị trường giá xăng E10 RON95-V được điều chỉnh tăng lên 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON95-III cũng tăng lên ngưỡng 25.050 đồng/lít.

Tuy giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan ở mức 36.181 đồng/lít; Campuchia là 35.438 đồng/lít; Lào lên tới 42.225 đồng/lít; Trung Quốc duy trì mức 35.438 đồng/lít theo cơ chế khống chế giá và giá xăng tại Việt Nam ở mức 25.549 đồng/lít.

Đối với dầu, giá tại Thái Lan là 34.005 đồng/lít; Campuchia ở mức 35.767 đồng/lít; Lào là 42.753 đồng/lít và Trung Quốc khoảng 32.306 đồng/lít; còn tại Việt Nam, giá dầu diesel đang ở mức 28.761 đồng/lít.