Giá vàng hôm nay 21/5: Hồi phục mạnh sau phiên lao dốc

Giá vàng tăng do giá dầu giảm vì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng những dấu hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz được nối lại.

Hiện tại, xu hướng tăng giá đang diễn ra tích cực đối với vàng nhờ lợi suất trái phiếu thấp hơn và áp lực lạm phát giảm, nhưng lại ít hỗ trợ hơn từ khía cạnh tài sản trú ẩn an toàn. Trên các thị trường khác, những diễn biến rõ rệt nhất là giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, đồng USD yếu hơn và tâm lý chấp nhận rủi ro tăng lên.

Giá vàng có thể đang mắc kẹt trong giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh hồi đầu năm nhưng một công ty đầu tư của Canada vẫn nhận thấy kim loại quý này đang trong xu hướng tăng giá về mặt cấu trúc, ngay cả khi nó đã chuyển sang trạng thái trung lập về mặt chiến thuật trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay hồi phục mạnh mẽ. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trao đổi với Kitco News, Richard Laterman, Giám đốc danh mục đầu tư tại ReSolve Asset Management, cho biết sự điều chỉnh hiện tại của giá vàng không nên gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư. “Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm lạc quan về mặt chiến lược và cấu trúc,” ông Laterman nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.540 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định trong một báo cáo rằng vàng vẫn đang “chịu áp lực khi giá dầu, lợi suất và đồng USD cùng tăng”. Quan điểm ngắn hạn của ông phù hợp với diễn biến giao dịch ngày thứ Hai:

Vàng đã bật tăng từ vùng hỗ trợ nhưng đợt phục hồi này vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ áp lực từ lo ngại lạm phát do giá năng lượng dẫn dắt và giả định lãi suất thực sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều đến giảm nhẹ khi biến động của giá dầu và lãi suất tiếp tục là tâm điểm vĩ mô. Chỉ số USD Index suy yếu sau đợt tăng mạnh tuần trước, tạo điều kiện cho vàng phục hồi. Nhưng đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Các nhà giao dịch đang theo dõi biên bản cuộc họp ngày 28 đến 29/4 của Fed, nhằm tìm kiếm tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có đang ngày càng lo ngại hơn về lạm phát do giá năng lượng tăng hay không.

Triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng hiện phụ thuộc vào việc liệu phần bù rủi ro liên quan đến Iran sẽ chủ yếu thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn hay tạo ra cú sốc đình lạm kéo theo lãi suất tăng mạnh.