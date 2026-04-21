Bộ đôi iPhone chính hãng giảm chưa từng có, rẻ nhất thị trường: Chỉ từ 12 triệu đồng sở hữu cấu hình xịn, thiết kế đẳng cấp chẳng kém iPhone 17

iPhone 13

iPhone 13 là mẫu iPhone chính hãng đã xếp vào mức giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện tại với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13

Trong tầm giá này, người dùng sở hữu một mẫu iPhone có thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng và thoải mái cầm nắm. Máy sử dụng chip xử lý Apple A15 Bionic, 4GB RAM, 128GB bộ nhớ trong mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, nhanh nhậy trong nhiều tác vụ mức trung và nâng cao. Kích thước màn hình 6,1 inch OLED Super Retina XDR siêu nét. Hệ thống camera kép 12MP, vừa đủ để bạn có được chất lượng chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy đi kèm dung lượng pin 3.240mAh và hỗ trợ sạc nhanh 20W.

iPhone 14

Mức giá iPhone 14 hiện đang được bán ra chính hãng với mức giá 13,99 triệu đồng, hợp túi tiền với nhiều người dùng hiện nay.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 là phiên bản nâng cấp của dòng iPhone 13 với chip xử lý Apple A15 Bionic với ngoại hình không đổi. Chip mới giúp cho máy vận hành mượt mà và nhanh hơn từ 15~20%, bộ nhớ RAM nâng lên 6GB giúp các tác vụ đa nhiệm hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với nhiều tính năng iOS mới trong tương lai hơn.

Camera của máy vẫn là hệ thống cảm biến kép và độ phân giải giữ nguyên, tuy nhiên, Apple đã nâng cấp khẩu độ lớn hơn giúp thu ánh sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Pin dung lượng iPhone 14 và iPhone 13 gần như tương đồng, không mang đến nhiều sự khác biệt trong trải nghiệm thực tế.

So với iPhone 13, iPhone 14 sở hữu các gam màu sắc cá tính hơn với Tím và Vàng.

Có nên mua iPhone 13, 14 thời điểm hiện nay?

Trong bối cảnh giá bán của các dòng iPhone mới như iPhone 15 hay iPhone 16 vẫn ở mức cao, iPhone 13, iPhone 14 nổi lên như phương án “vừa túi tiền” hơn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định. Với mức giá từ 12 triệu đồng, đây hiện là 2 trong những chiếc iPhone đáng cân nhắc nhất cho người dùng phổ thông tại Việt Nam.