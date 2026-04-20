Chấm dứt chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng/lần: Ngân hàng từng 'vì khách mà làm ẩu'

Một số ngân hàng vừa gửi thông báo đến khách hàng về việc thay đổi cách xử lý các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo thông báo, từ ngày 21/4/2026, những giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, thay vì tự động tách thành các giao dịch nhỏ để chuyển nhanh qua hệ thống Napas 247 như trước.

Nếu cần chuyển nhanh, khách hàng sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch riêng, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Việc ngân hàng dừng tính năng tự động chia nhỏ các lệnh chuyển tiền lớn nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Thông tư 40/2024/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán quy định, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên không được thực hiện qua hệ thống bù trừ điện tử và cũng không được phép chia, tách thành nhiều lệnh nhỏ để xử lý qua hệ thống này.

Do đó, các ngân hàng buộc phải chuyển các giao dịch giá trị lớn sang luồng thanh toán thông thường để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý.

Với cơ chế này, thời gian xử lý giao dịch sẽ kéo dài có thể lên tới hàng giờ, thậm chí sang ngày hôm sau nếu giao dịch được thực hiện ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm bảo vệ tài sản cho khách hàng.

Việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn với chỉ một lần thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học như trước đây không đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

Do đó, quy định áp dụng các hình thức xác nhận giao dịch trực tuyến bao gồm đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với mỗi giao dịch là giải pháp hiệu quả, góp phần phòng, chống lừa đảo, gian lận và bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Các ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền tức thời của khách hàng nhưng phải đảm bảo đối chiếu thông tin sinh trắc học cho từng giao dịch thanh toán vượt ngưỡng theo quy định.

NHNN cho biết đối với các giao dịch giá trị lớn trên 500 triệu, khách hàng có thể chủ động chia nhỏ các giao dịch dưới 500 triệu đồng để được xử lý tức thời, 24/7 qua hệ thống thanh toán thích hợp.

Nói cách khác, với các giao dịch lớn, ngân hàng có thể hỗ trợ ngăn chặn giao dịch thành công khi khách hàng khiếu nại thông tin liên quan lừa đảo, giao dịch gian lận, bởi khi đó tiền vẫn chưa kịp đến tài khoản của người nhận.