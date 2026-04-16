Giá dầu hôm nay 16/4: Giá dầu giảm trước hy vọng căng thẳng Iran và Mỹ dịu bớt

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 44 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 94,49 USD/thùng vào lúc 00:21 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 70 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 90,59 USD/thùng.

Trước đó, vào thứ Tư (15/4), Nhà Trắng đã bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cảnh báo về việc gia tăng áp lực kinh tế đối với Tehran nếu nước này tiếp tục ngoan cố.

Một nguồn tin thân cận với Tehran chia sẻ với Reuters rằng, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần lãnh thổ Oman của eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn.

Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities cho biết: "Cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình và quyền tự do lưu thông qua eo biển được khôi phục, giá dầu WTI dự kiến ​​sẽ tiếp tục dao động trong khoảng từ 80 đến 100 USD".

Ngày 15/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết, lượng tồn kho dầu thô đã giảm 913.000 thùng xuống còn 463,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10/4, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là tăng 154.000 thùng.

Theo Reuters, giá dầu tăng hơn 1% do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, lấn át kỳ vọng về các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

45 ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đóng cửa eo biển, đồng nghĩa với việc chặn đứng khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển toàn cầu, việc đi lại qua tuyến đường thủy này vẫn còn nhiều bất ổn bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Theo các nguồn tin hôm thứ Ba, lưu lượng giao thông chỉ còn một phần nhỏ so với hơn 130 lượt qua lại mỗi ngày như trước chiến tranh.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,30 USD, tương đương 1,4%, lên 96,09 USD một thùng, sau khi giảm 4,6% trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,01 USD, tương đương 1,1%, lên 92,29 USD. Hợp đồng này đã giảm 7,9% trong phiên giao dịch trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Tehran về việc chấm dứt chiến tranh có thể nối lại trong tuần này sau khi kết thúc vào cuối tuần mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa vận chuyển hàng hóa rời các cảng của Iran, mà quân đội nước này cho biết hôm thứ Tư đã hoàn toàn làm gián đoạn hoạt động thương mại ra vào nước này bằng đường biển.

Cuộc chiến đã làm tắc nghẽn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc dầu từ vùng Vịnh đến các khách hàng toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu. Điều này khiến thị trường mất đi một phần nguồn cung.

Thị trường trong nước: Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm từ ngày 16/4

Ở thị trường trong nước, từ 00h00’ ngày 16/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng có tăng nhẹ, giá các mặt hàng dầu giảm so với kỳ điều hành ngày 9/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu tại Petrolomex áp dụng từ 00h00 ngày 16/4 như sau: