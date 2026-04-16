Xoài hạt lép “làm mưa làm gió”, tiểu thương tiết lộ lý do hàng về tới đâu hết tới đó

Thời gian gần đây, ghi nhận tại thị trường trái cây của Việt Nam, xoài hạt lép là một trong những mặt hàng chiếm được sự quan tâm của đại đa số người tiêu dùng. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm khi chín và giòn tan, xen lẫn vị chua nhẹ khi xanh, phần hạt mỏng dính, ít xơ, lại được nhiều tiểu thương chắc nịch về nguồn gốc xuất xứ tại An Giang nên loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường, rao bán khắp nơi, từ chợ truyền thống đến "chợ online".

So với những loại quả khác, giá của xoài hạt lép cũng tương đối "mềm", dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/kg (tùy loại), vì vậy mà nhiều người tiêu dùng không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần.

Lý giải về nguyên nhân xoài hạt lép trở thành mặt hàng "hot" trên thị trường trái cây dịp đầu hè 2026, chị Huyền (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Xoài hạt lép đang ở thời điểm chính vụ, mã quả càng rám càng già, ruột vàng và hương vị rất thơm ngon, vì vậy mà được người dân ưa chuộng. Đối với đại đa số người tiêu dùng có mức thu nhập không quá cao thì mặt hàng nào đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì sẽ được quan tâm.

Với mức giá chỉ khoảng 10.000 – 30.000 đồng là mọi người có thể mua được một kg xoài hạt lép, ăn tráng miệng cũng được mà chế biến các món ăn như nộm, đồ cuốn, chân gà ngâm xoài cũng ngon. Giá xoài như vậy là quá phải chăng so với các mặt hàng khác, ngày nào tôi cũng nhập vài tại xoài về bán, hôm nào gặp đúng đợt hàng già quả, đều tay là bán rất chạy, chỉ khoảng vài tiếng là khách mua hết hàng. Nhiều hôm bán hết hàng sớm, khách tới hỏi mà không còn để bán. Do đang vào mùa nên nhiều người cũng muốn tranh thủ thưởng thức loại quả thơm ngon này. Bắt đầu vào hè cũng là thời điểm vào mùa của nhiều hoa quả ngon, giá lại rẻ".

Xoài là loại trái cây nhiệt đới được trồng nhiều tại Việt Nam có hương vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng. Vào mùa hè xoài được bán tràn ngập trên thị trường với đủ các chủng loại, mức giá khác nhau.

"Ngoài thị trường đang bán rất nhiều loại xoài, do có hình dáng tương đối giống nhau nên xoài Thái và xoài hạt lép thường hay bị người tiêu dùng nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên, sẽ có một số đặc điểm khác biệt để mọi người có thể lựa chọn được quả mình ưng ý nhất, dù là xoài nào cũng đều ngon và có hương vị riêng. Để phân biệt xoài thái và xoài hạt lép, người mua nên chú ý tới một số điểm chính như: Hình dáng, vỏ và hương vị quả...

Cụ thể, đối với xoài hạt lép sẽ có hình dáng dài, thon, phần hạt mỏng hoặc gần như không có. Phần vỏ xanh đậm, khi già thường có vết rám hoặc hơi ngả sang đỏ/vàng ở đầu quả. Hương vị thơm ngon, đặc biệt giòn, xen lẫn vị chua nhẹ (khi xanh); thơm, vị ngọt đậm, ít xơ (khi chín).

Đối với xoài Thái sẽ có kình dáng tròn, mập, đuôi hơi cong, cầm chắc tay. Vỏ quả xanh tươi, vỏ nhẵn bóng, không có nhiều vết rám. Hương vị khi xanh giòn, chua nhẹ; khi chín vỏ vàng nhạt, thịt mềm, ngọt thanh", anh Mạnh (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội) cho hay.