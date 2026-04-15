Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng trở lại.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/4, lúc 8h28', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 173-175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 172,7-175,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với mức kết phiên hôm qua.

Tới 9h27' ngày 15/4, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức mở cửa hôm nay, niêm yết ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức niêm yết đầu phiên hôm nay.

Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC được nâng lên mức 3 triệu đồng/lượng thay vì mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng vào lúc mở cửa.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến 9h28', giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu giờ sáng, xuống mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua ngày 14/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khá mạnh trở lại.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 14/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,2-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 14/4 ở mức 26.860 đồng/USD (mua) và 26.910 đồng/USD (giá bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 8h28', giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá lên 4.849 USD/ounce. Đây là vùng giá cao nhất của vàng trong gần 30 ngày. Đáng chú ý, đà tăng không chỉ lớn về biên độ mà còn mang tính "bền vững" – lực mua diễn ra đều đặn, có tính thuyết phục, thay vì tăng sốc rồi điều chỉnh mạnh. Điều này cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và phản ánh sự thay đổi thực sự trong tâm lý thị trường, thay vì chỉ là hoạt động đóng vị thế bán khống.

Lúc 6h55 ngày 15/4 giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.838 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 19h30 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.780 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.797 USD/ounce.

Đến 22h51, giá vàng thế giới bứt phá lên trên 4.800 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng trở lại trước tín hiệu tình hình tại Trung Đông có thể chưa rơi vào bế tắc. Đã có những tín hiệu mới về đàm phán Mỹ-Iran. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng trở lại.