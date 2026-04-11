Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/4: Thị trường chợ đen giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện dừng ở mức 98,44 điểm.

Đồng USD giảm khi thị trường trải qua đợt tăng điểm nhờ rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, bất chấp Bank of America duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn.

Nguyên nhân do ngân hàng này muốn chờ đợi sự rõ ràng về các câu hỏi đàm phán chính liên quan đến diễn biến chiến sự đang diễn ra.

Dù vậy, quan điểm giảm giá dài hạn của Bank of America đối với đồng USD vẫn không thay đổi, đặc biệt khi thị trường nhìn xa hơn các căng thẳng địa chính trị hiện tại. Ngân hàng ưu tiên vị thế mua đồng đô la Úc so với đồng yên Nhật.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên. Nguồn: investing.com.

“Thị trường nhìn chung vẫn khá lạc quan, dù lệnh ngừng bắn có dấu hiệu lung lay”, ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

Dữ liệu công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần bốn năm, khi xung đột liên quan đến Iran đẩy giá dầu đi lên, trong khi tác động lan tỏa từ các biện pháp thuế quan vẫn tiếp diễn.

Tuy vậy, mức tăng này phần lớn phù hợp với kỳ vọng, và theo các nhà phân tích, diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại Islamabad.

Ông Jason Wong, chiến lược gia cấp cao tại BNZ ở Wellington, nhận định: “Nhà đầu tư đã mua vào USD khi xung đột ở giai đoạn căng thẳng nhất, và giờ đây họ đang bán ra khi rủi ro về một kịch bản xấu nhất đã giảm đáng kể”.

“Dù tình hình vẫn còn khá mong manh, việc lệnh ngừng bắn giúp loại bỏ phần nào rủi ro cực đoan là yếu tố quan trọng về mặt tâm lý thị trường”, ông cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng tâm lý này có thể đảo chiều rất nhanh nếu các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần không đạt được tiến triển.

Tại các thị trường mới nổi, Bank of America nhận thấy sự thay đổi vị thế hướng tới các vị thế mua cơ hội trên đồng real Brazil, ưu tiên giao dịch đồng peso Chile so với đồng peso Colombia, và đồng ringgit Malaysia khi điều khoản thương mại tương đối cung cấp biên an toàn.

Đối với đồng euro, rủi ro lạm phát đình đốn cho thấy sự hội tụ chậm hơn giữa tăng trưởng Mỹ và khu vực đồng euro, mặc dù các yếu tố tích cực có thể xuất hiện trong nửa cuối năm.

Đồng yên Nhật đối mặt áp lực từ giá dầu cao hơn dự kiến sẽ hiện thực hóa vào tháng Tư và tháng Năm, hỗ trợ sự ưu tiên của Bank of America đối với đồng đô la Úc so với đồng yên.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/4 trong nước đi ngang

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.105 VND/USD, không biến động so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 11/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.360 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.130 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.360 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.360 VND/USD, tăng 6 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.360 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.668 - 26.788 đồng/USD, giảm 38 đồng chiều mua và 58 đồng chiều bán so với sáng qua.