Giá vàng hôm nay 1-5: Bật tăng mạnh mẽ sau chuỗi ngày lao dốc

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ sáng ngày 1-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.629 USD/ounce, tăng khoảng 89 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong đêm trước (4.540 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay xuất phát từ sự suy giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY). Việc đồng USD mất giá đã làm cho kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người gia tăng sức mua. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh.

Hôm 30-4, kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, cuộc họp lần này ghi nhận mức chia rẽ cao nhất trong nội bộ Fed khi bốn quan chức bỏ phiếu chống lại quyết định này, trong đó có ba thành viên cho rằng Fed cuối cùng vẫn phải cắt giảm lãi suất, đã tác động nhất định giá trị của đồng USD.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch ở mức cao 105 USD/thùng, phản ánh lo ngại địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông, đã hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng vững ở mức 4,4%, đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.