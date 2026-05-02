Chưa hết nghỉ lễ khách đã nườm nượp đi mua hải sản mang về

Ghi nhận của PV Tiền Phong , từ sáng sớm, không khí tại chợ Cái Dăm (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn du khách đổ về mua hải sản và các đặc sản địa phương.

Chủ quầy liên tục tay bắt, tay cân, đóng thùng xốp cho khách.

Dù lượng khách tăng cao, giá cả các mặt hàng vẫn giữ ổn định, không có biến động lớn.

Cụ thể, ghẹ được bán với giá khoảng 450.000 đồng/kg, bề bề 380.000 đồng/kg, ốc hương 320.000 đồng/kg, cá song 240.000 đồng/kg.

Dạo một vòng quanh chợ Hạ Long 1, không khí mua bán ở đây cũng nhộn nhịp không kém. Vì đây là khu chợ chính của TP Hạ Long cũ nên các loại hải sản tươi ngon đều tập trung về đây.

Các sạp hàng bày bán các loại hải sản tươi sống và đang bơi, du khách có thể tùy ý lựa chọn. Giá cả cũng được báo trước để du khách cân đối và trả giá.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết chưa nhận được phản ánh nào về việc 'chặt chém', nâng giá bán hải sản tại các khu chợ trên địa bàn.

Phần lớn du khách ưu tiên lựa chọn hải sản tươi sống. Sau khi mua, các chủ sạp sẽ đóng gói cẩn thận trong thùng xốp kèm đá lạnh để đảm bảo độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển.

Ngoài hải sản tươi, chả mực cũng là mặt hàng đắt khách, tại nhiều quầy bán có người giã mực thủ công bằng tay thu hút sự chú ý và thích thú của du khách.

Anh Trần Huy Cường - một tiểu thương bán cá song tại chợ Cái Dăm - cho biết, từ sáng sớm đã có rất đông khách tới mua. Nhiều người yêu cầu sơ chế cá tại chỗ nên những ngày nghỉ lễ đã phải thuê thêm người để phục vụ kịp nhu cầu.

A nh Phạm Ngọc Hải (du khách Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi du lịch Quảng Ninh từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4. Trước khi về, tôi muốn mua hải sản khô và chả mực làm quà. Giá cả ở đây rất hợp lý, các sạp bán gần như giống nhau, đặc biệt là hải sản tươi sống có thể nhìn trực tiếp nên rất yên tâm.”

Quầy hàng cá thu tươi ngon.