Giá xăng dầu hôm nay 2/5 mới nhất: Giá dầu quay đầu giảm sau tín hiệu mới từ Iran và Mỹ

Giá dầu quay đầu giảm

Vào lúc 17 giờ ngày 2/7, giá dầu Brent niêm yết mức 108,17 USD/thùng, giảm 5,84 USD/thùng, tương đương giảm 5,12% so với phiên trước. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) niêm yết ở mức 101,94 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, tương đương 2,98% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đồng loạt giảm do Iran mới gửi đề xuất đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào ngày 30/4. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 1/5 cho biết, nước này đã chuyển đề xuất đàm phán mới cho Mỹ thông qua Pakistan trong lúc các cuộc thảo luận giữa hai bên đang lâm vào bế tắc.

Đồng thời, vào ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donal Trump thông báo kết thúc chiến sự với Iran, ngay trước khi hết thời hạn được tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần xin phép quốc hội Mỹ.

"Không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1/5.

Mặc dù giá dầu thô giảm vào thứ Sáu sau khi Iran đề xuất đàm phán với Mỹ, nhưng giá dầu WTI vẫn tăng 7,99% và dầu Brent tăng 2,7% trong một tuần qua do Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ duy trì lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu thô của Iran.

Ngân hàng Barclays (Vương quốc Anh) hôm thứ Sáu đã nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 100 đô la một thùng, lưu ý rằng giá có thể tăng cao hơn nữa nếu tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz kéo dài hơn dự kiến.

"Càng kéo dài, cú sốc giá càng lớn và dai dẳng", Barclays nhận định.

Ngân hàng này cho biết dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức nhỏ giọt, trong khi lượng tồn kho đang giảm nhanh.

Barclays ước tính, thị trường hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt 6,6 triệu thùng mỗi ngày, và con số này có khả năng sẽ ngày càng mở rộng.

Trong khi đó, việc UAE rời khỏi OPEC có thể giúp thu hẹp khoảng cách trung hạn giữa nguồn cung và tăng trưởng cầu của các nước ngoài OPEC, nhưng khó có thể thu hẹp hoàn toàn và sẽ phải trả giá bằng công suất dự phòng.

Nếu tình trạng gián đoạn hiện tại tiếp diễn đến cuối tháng 5, giá dầu Brent kỳ hạn năm 2026 có thể điều chỉnh lên 110 đô la một thùng, Barclays dự đoám.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp

Vào lúc 17 giờ ngày 2/5, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III có giá 23.190 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp cho biết hạ tầng đã sẵn sàng để phân phối xăng E10 trên toàn quốc. Dự kiến từ 15/5, PVOIL và Petrolimex sẽ triển khai bán loại xăng sinh học này trên phạm vi cả nước, sớm hơn lộ trình bắt buộc từ 1/6.