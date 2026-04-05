Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/4: Thị trường chợ đen đứt chuỗi tăng 5 tuần

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện dừng ở mức 99,99 điểm, đi ngang so với cuối tuần trước.

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD thiết lập đà tăng trưởng so với rổ tiền tệ chủ chốt khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang mạnh mẽ. Những phát ngôn cứng rắn từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran đã làm dấy lên bóng đen về một cuộc xung đột kéo dài, trực tiếp đẩy giá dầu thô có thời điểm vượt ngưỡng 115 USD/thùng.

Hệ quả là áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, kích hoạt dòng tiền tìm đến đồng bạc xanh như một "vịnh tránh bão" an toàn, giúp chỉ số DXY đứng vững quanh mốc 100 điểm. Ngược lại, đồng EUR và GBP chịu áp lực bán tháo đáng kể do lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ bào mòn triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD trong tuần qua được đánh giá là thiếu sự bứt phá bền vững. Dù hưởng lợi từ tâm lý phòng vệ, mức tăng trưởng thực tế lại khá khiêm tốn so với các giai đoạn khủng hoảng trước đây, phản ánh sự suy giảm phần nào trong sức hút của vai trò tài sản trú ẩn.

Giới chuyên gia nhận định đà phục hồi này chủ yếu mang tính ngắn hạn, khi niềm tin thị trường vẫn bị lung lay bởi những bất ổn từ chính sách kinh tế Mỹ, đặc biệt là căng thẳng thương mại và các tranh luận trái chiều về lộ trình điều hành của Fed. Thêm vào đó, việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá năng lượng phi mã đã tạo ra những hoài nghi về khả năng duy trì đà tăng trưởng, vô hình trung thu hẹp dư địa bứt phá của đồng bạc xanh.

Thị trường ngoại hối trong tuần cũng chứng kiến sự phân hóa sắc nét giữa các nhóm đồng tiền. Trong khi đồng EUR và GBP suy yếu rõ rệt do gánh nặng chi phí năng lượng nhập khẩu và bóng ma lạm phát tại châu Âu, thì đồng JPY lại có những nhịp hồi phục cục bộ nhờ kỳ vọng vào sự can thiệp trực tiếp từ các cơ quan quản lý.

Nhóm tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như AUD và NZD đồng loạt giảm giá khi nhà đầu tư ưu tiên trạng thái phòng thủ. Tại các thị trường mới nổi, áp lực mất giá nội tệ vẫn hiện hữu do dòng vốn có xu hướng rút ròng về Mỹ, minh chứng cho tầm ảnh hưởng áp đảo của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay.

Về cuối tuần, diễn biến của đồng bạc xanh chuyển sang trạng thái giằng co sau hai phiên điều chỉnh kỹ thuật. Đồng tiền này đã bật tăng nhẹ trở lại khi những lo ngại về xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm điểm của thị trường đổ dồn vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm, nhằm tìm kiếm manh mối về bước đi tiếp theo của Fed. Việc kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm bắt đầu hạ nhiệt đã tạo ra bệ đỡ quan trọng, giúp đồng USD khép lại tuần giao dịch trong vị thế ổn định.

Tổng kết lại, tuần qua chứng kiến một chu kỳ "tăng trong thận trọng" của đồng USD với biên độ dao động hẹp. Mặc dù các rủi ro địa chính trị đang đóng vai trò là động lực nâng đỡ ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của đồng bạc xanh vẫn phụ thuộc mật thiết vào các biến số vĩ mô như sức khỏe nền kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.107 VND/USD, không biến động so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.852 - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.902 - 26.312 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Biểu đồ: L. Anh tổng hợp.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.112 - 26.362 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.142 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.362 VND/USD, tương tự đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.072 - 26.362 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.362 VND/USD, đi ngang chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.

Biểu đồ: L. Anh tổng hợp.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.950 - 27.070 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, tỷ giá tại thị trường tự do giảm 173 đồng chiều mua và 118 đồng chiều bán. Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng trên ngưỡng 28.000 đồng/USD, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa thị trường chính thức và thị trường tự do.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, dù mức tăng và chênh lệch mua/bán của kênh chính thức vẫn tương đối hẹp, nhưng mức tăng của tỷ giá thị trường tự do khá lớn, hiện đã vượt mức đỉnh xác lập hồi tháng 11/2025, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới ở mức cao.

"Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục can thiệp bằng việc bán USD kỳ hạn nếu áp lực tỷ giá tăng cao, sau lần can thiệp gần nhất vào tuần trước (24/3) khi tỷ giá tự do lên mức 27.950 VND/USD", Chứng khoán Yuanta nhận định.