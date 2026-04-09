Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/4: Thị trường chợ đen phục hồi

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/4 trên thế giới neo mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) neo mức thấp, ở ngưỡng 98,9 điểm khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước các biến động tại Iran.

Phiên vừa qua, đồng USD đã có nhịp chỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng sau khi có thông báo về thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, thỏa thuận dường như đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, khi Israel tiếp tục cuộc chiến song song chống lại lực lượng dân quân Hezbollah thân Iran ở Lebanon. Còn Tehran cáo buộc cả Israel và Mỹ vi phạm thỏa thuận và cho rằng việc tiếp tục đàm phán hòa bình sẽ là "phi lý".

Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với các tàu thuyền di chuyển không có giấy phép và các chủ hàng cho biết họ đang chờ đợi trước khi nối lại hoạt động vận chuyển.

Daniela Hathorn, nhà phân tích thị trường cấp cao tại capital.com, cho biết: "Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đang bị phá vỡ đều có thể đẩy giá dầu tăng cao trở lại, hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên các tài sản rủi ro."

Trong rổ tiền tệ, đồng USD là đồng tiền hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh Iran. Nguyên nhân do Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng ròng, do đó ít bị ảnh hưởng bởi những tác động kinh tế mà các nước nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản và nhiều nước châu Âu có thể phải đối mặt.

Dù vậy, cuộc chiến kéo dài trong hơn 1 tháng qua đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Trên mặt trận kinh tế, Mỹ dự kiến ​​công bố số liệu chi tiêu cá nhân tháng 2 và chỉ số giảm phát PCE vào hôm nay (9/4). Dù tâm lý được cải thiện sau thỏa thuận ngừng bắn, tỷ giá USD/JPN có thể vẫn dao động trong biên độ hẹp tại Tokyo, bất chấp dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ có thể kích hoạt sự phục hồi của đồng bạc xanh.

Dự kiến ​​Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda sẽ xuất hiện trước quốc hội từ 04:15 GMT ngày 9/4.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/4 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, giảm 6 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.901 - 26.311 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.357 VND/USD, đi lùi 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.357 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.357 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.734 - 26.854 đồng/USD, tăng 65 đồng chiều mua và 49 đồng chiều bán so với sáng qua.