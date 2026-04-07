Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/4: Ngân hàng hạ nhiệt, thị trường chợ đen giảm sâu

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về dưới mốc 100 điểm, trong khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và các báo cáo về ngoại giao ngừng bắn được nối lại.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Thị trường đang theo dõi thời hạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran để mở lại eo biển Hormuz trước tối nay (7/4). Ông Trump cho biết, Tehran có thời hạn đến 8 giờ tối theo Giờ Miền Đông để khôi phục lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường thủy chiến lược này hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm nhà máy điện và cầu.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng đồng thời cân nhắc khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn, sau khi có thông tin truyền thông cho thấy các nhà đàm phán đang thúc đẩy những nỗ lực cuối cùng nhằm tháo gỡ bế tắc.

“Mỗi tối hậu thư mới đều khiến gián đoạn có nguy cơ kéo dài hơn, dai dẳng hơn và gây tác động tiêu cực sâu rộng hơn đối với kinh tế vĩ mô”, bà Charu Chanana, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Saxo (Singapore), nhận định.

Đồng EUR đứng ở mức 1,1542 USD, trong khi bảng Anh được giao dịch ở mức 1,324 USD. Do nhiều thị trường tại châu Á và châu Âu đóng cửa trong phiên vừa qua, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp.

Đồng đô la Australia tăng 0,49%, lên 0,692 USD, song vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hai tháng ghi nhận vào tuần trước.

Thị trường tài chính toàn cầu đã chịu nhiều biến động kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, trong bối cảnh Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

“Nếu Mỹ tiếp tục leo thang, thị trường toàn cầu có thể sẽ phải điều chỉnh lại định giá một cách mạnh mẽ”, ông Prashant Newnaha, chiến lược gia lãi suất cấp cao tại TD Securities, cảnh báo.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đẩy giá dầu vượt xa mốc 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát cao và đảo lộn triển vọng lãi suất trên toàn cầu. Đồng thời, những lo ngại về tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế cũng gia tăng trong bối cảnh rủi ro “lạm phát đình trệ” hiện hữu.

Hiện tại, giới giao dịch không còn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cho đến tận nửa cuối năm 2027, thay vì kỳ vọng có hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026 như dự báo hồi đầu năm.

Đồng yên Nhật giảm xuống mức 159,71 yên/USD, không xa mức đáy thấp nhất trong 21 tháng ghi nhận vào tuần trước, trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi chặt chẽ các tín hiệu can thiệp từ Tokyo sau những cảnh báo mạnh mẽ từ giới chức trong vài ngày gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama hôm thứ Sáu đã phát đi thông điệp cứng rắn tới thị trường tiền tệ, khẳng định chính phủ sẵn sàng hành động nhằm đối phó với các biến động mang tính đầu cơ trên thị trường ngoại hối, khi mức độ biến động đã gia tăng “đáng kể”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/4 trong nước bất động đi lùi

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn giữ mức 25.106 VND/USD của phiên ngày 6/4.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.901 - 26.311 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.111 - 26.361 VND/USD, giảm 1 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.141 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tương tự giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.071 - 26.361 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.361 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.698 - 26.838 đồng/USD, giảm 231 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.