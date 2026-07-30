Tỷ giá USD hôm nay 30/7: Đồng Đô la Mỹ tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hôm nay đã giảm xuống mức 101,87 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR đã tăng nhẹ 0,4%, giao dịch ở mức 1,14315 USD/EUR, đồng bảng Anh cũng tăng 0,4% so với đồng bảng xanh, lên mức 1,3342 USD/GBP. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng USD lại giảm 0,3%, xuống mức 163,35 yên/USD...

Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Dù có ba thành viên FOMC ủng hộ tăng lãi suất, Fed cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại đủ để kiểm soát lạm phát và áp lực giá sẽ dần hạ nhiệt. Sau quyết định này, đồng EUR và bảng Anh cùng tăng, trong khi yên Nhật giảm. Thị trường hiện tiếp tục theo dõi định hướng chính sách của Fed cũng như khả năng BOJ phát tín hiệu thắt chặt và Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 30/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 14 đồng so với phiên trước, lên mức 25.320 đồng/USD, vùng đỉnh lịch sử từ trước tới nay.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 24.091đồng mua vào và 26.521 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 30/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 30/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 30/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,110-26,520 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 26 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.061-26.506 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,140-26,520 đồng/USD, đã giảm 5 đồng chiều mua vào và giảm 25 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 30/7/2026, khảo sát lúc 11h30 ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.280 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.380 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 30/7, đồng loạt tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,394.30-30,943.92 đồng/EUR, đã tăng 166 đồng chiều mua vào và tăng 174 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.578-30.888 đồng/EUR, đã tăng 117 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,594- 31,032 đồng/EUR, đã tăng 99 đồng chiều mua vào và tăng 106 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 30/07/2026 khảo sát lúc 11h40 hiện đang được mua vào là 29.923 và bán ra là 30.033 đồng, đi ngang so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Dù có những biến động, tuy nhiên đồng USD phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư quốc tế. Tại thị trường trong nước 2 ngày qua, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, dù vậy tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh cũng chưa có nhiều biến động, thậm chí còn giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.