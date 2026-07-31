Lý do Vingroup đặt tên VinFast cho SVĐ 135.000 chỗ

Vingroup cho biết, tập đoàn đã đưa ra hàng loạt tiêu chí trước khi quyết định chọn thương hiệu VinFast để đặt tên cho SVĐ có quy mô hàng đầu thế giới. Theo đó, tên sân vận động này có ý nghĩa quan trọng, cần phù hợp tầm vóc của công trình biểu tượng, thể hiện mục tiêu chinh phục những đỉnh cao và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế.

Với những tiêu chí trên, thương hiệu VinFast đã được chọn để đặt tên cho sân vận động quy mô hàng đầu thế giới.

Lý do đầu tiên, sau 9 năm thành lập, VinFast đã vươn tầm trở thành hãng xe toàn cầu, mở bán tại nhiều quốc gia, đồng thời là động lực dẫn dắt doanh số cho toàn thị trường ôtô Việt Nam trong hàng chục tháng liên tiếp.

Phối cảnh sân vận động VinFast. Ảnh: Vingroup

SVĐ mới sẽ hướng đến sứ mệnh xanh tương đồng với VinFast, khi tích hợp công nghệ AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ. Hệ thống ghế thông minh kết nối 5G. Quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Theo tập đoàn này, các giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước tại SVĐ sẽ giúp tiết kiệm khoảng 70% lượng nước sạch, hệ thống thông gió tự nhiên, vật liệu chống hấp thụ nhiệt và tia UV, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng.

Ngoài ra, khu vực VVIP tại SVĐ VinFast được thiết kế theo các chuẩn quốc tế cao cấp, đáp ứng khả năng đón tiếp nguyên thủ, các đoàn khách cao cấp ở những sự kiện tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh SVĐ sẽ có hệ sinh thái công trình thể thao phụ trợ, định hình tổ hợp thể thao, giải trí và văn hóa, hướng đến đáp ứng các sự kiện như ASIAD, FIFA World Cup hay Olympic trong tương lai.

Dự kiến, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 7/2027. Khi hoàn thiện, đây dự kiến là SVĐ có mai che đóng mở tự động lớn nhất thế giới, tổng diện tích đến 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, thiết kế đạt chuẩn FIFA.