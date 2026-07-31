Chốt giá vàng hôm nay ngày 31/7 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 31/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 31/7 tăng giá vàng miếng lên mức 141,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 31/7, giá vàng trong nước ngày 31/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 31/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 31/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 31/7, tiếp tục tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7, tăng giá vàng miếng nhưng giảm giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 31/7, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138 –142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 31/7 giảm với giá vàng giao ngay giảm 28 USD/ounce, xuống mức 4.047 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.089 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá trở lại, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng thế giới vẫn chưa thực sự rõ ràng khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm thận trọng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục neo ở mức cao.

Ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro - cho rằng, thị trường đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Cả phe mua và phe bán vẫn chưa chiếm ưu thế. Mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce tiếp tục được bảo vệ, nhưng các nhịp phục hồi gần đây đều chưa vượt được đỉnh trước đó.

Về kỹ thuật, việc duy trì trên mốc 4.101,1 USD/ounce có thể giúp giá vàng củng cố xu hướng phục hồi, hướng tới vùng 4.114 USD/ounce. Ngược lại, nếu giảm dưới 4.028,4 USD/ounce, giá có nguy cơ lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ gần 3.995,2 USD/ounce.

Các chuyên gia của CPM Group đưa ra khuyến nghị mua vàng trong ngắn hạn khi giá dao động quanh 4.068 USD/ounce, với mục tiêu 4.220 USD/ounce trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, và mức cắt lỗ tại 3.980 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.047 USD/ounce (tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 31/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 31/7, giá vàng ngày 1/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.