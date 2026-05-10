Thợ mỏ phát hiện khối hồng ngọc nặng 2,2 kg

Global New Light of Myanmar, tờ báo của chính phủ Myanmar, hôm 8/5 đưa tin đây là một trong những khối hồng ngọc lớn nhất từng được tìm thấy tại quốc gia nổi tiếng về đá quý này. Chính phủ Myanmar đánh giá nó "đặc biệt lớn, hiếm và khó tìm".

Khối đá quý khổng lồ nặng 11.000 carat (khoảng 2,2 kg) có màu đỏ tím với ánh vàng nhạt, được coi là có chất lượng màu sắc cao. Dù nhỏ hơn khối hồng ngọc tương tự nặng 21.450 carat phát hiện ở cùng khu vực năm 1996, tảng đá quý mới có giá trị hơn nhờ chất lượng tổng thể, độ trong và màu sắc vượt trội.

AFP cho biết, từ lâu các vị vua và lãnh chúa đã tranh giành Mogok, nơi chứa những viên hồng ngọc "huyết bồ câu" độc đáo. Hồng ngọc Mogok thuộc hàng đắt nhất thế giới, những viên chất lượng cao nhất có giá lên tới hàng triệu USD.

Theo nhà hóa học vô cơ Daniel Freedman từ Đại học Wisconsin-Stout, hồng ngọc chủ yếu cấu tạo từ khoáng vật corundum, gồm các nguyên tố nhôm và oxy sắp xếp theo một cấu trúc đều và lặp lại. Mỗi ion nhôm có 6 ion oxy bao quanh.

Corundum nguyên chất vốn không màu. Màu sắc rực rỡ của hồng ngọc đến từ sự hiện diện của một lượng crom rất nhỏ, thay thế khoảng 1% nhôm trong tinh thể corundum khi hồng ngọc hình thành dưới lòng đất ở nhiệt độ và áp suất cao. Ion crom hấp thụ ánh sáng xanh lam và xanh lục khi được các ion oxy bao quanh. Ánh sáng đỏ phản xạ trở lại, khiến mắt người thấy hồng ngọc màu đỏ.

Khối hồng ngọc 11.000 carat được phát hiện tại Mogok, Myanmar. Ảnh: AFP

Theo ABC News, Myanmar sản xuất tới 90% lượng hồng ngọc của thế giới, chủ yếu từ các vùng Mogok và Mong Hsu. Đá quý cũng là nguồn thu nhập quan trọng của nước này.