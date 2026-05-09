Giá vàng

SJC Mua 164,500 Bán 167,500

BTMH Mua 164,500 Bán 167,400

USD Mua 26,087 Bán 26,367

EUR Mua 30,074 Bán 31,660

Giá vàng hôm nay 9-5: Tiếp tục sụt giảm

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy số liệu việc làm mới tăng mạnh, tỉ lệ thất nghiệp ổn định.

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Đầu ngày 9-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.715 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD so với đỉnh cao đạt được trong phiên đêm qua là 4.750 USD/ounce.

Sự suy yếu của giá vàng xuất phát chủ yếu từ báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 115.000 việc, cao hơn kỳ vọng của một số nhà phân tích, trong khi tỉ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.

Bối cảnh quân sự vẫn là yếu tố gây biến động mạnh cho thị trường hàng hóa. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trên danh nghĩa, nhưng căng thẳng thực tế đang leo thang. Lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran. Ngược lại, Iran tuyên bố tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển thương mại quan trọng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô ổn định quanh mức 95,4 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,4%, góp phần hạn chế đà giảm của giá vàng hôm nay

Theo giới phân tích, các yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ, rủi ro địa chính trị khiến thị trường vàng diễn biến phức tạp. Nhà đầu tư có thể theo dõi các diễn biến thực địa tại Trung Đông trong những ngày tới để dự đoán xu hướng giá vàng.

Hội đồng Vàng Thế giới: Nhiều nước bán vàng trong tháng 3
Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngân hàng trung ương nhiều nước đã bán tổng cộng 30 tấn vàng trong tháng 3/2026.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

-09/05/2026 06:31 AM (GMT+7)
