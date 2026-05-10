Sáng 10-5, hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện gây bất ngờ

Sáng 10-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tỏ ra bất ngờ về nơi trúng và cách đổi thưởng của khách hàng trúng 2 giải độc đắc vé số TPHCM và vé số Hậu Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM. Ảnh: ĐLVS Vĩnh Tân 2

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 063178) được các đại lý xác định "ở lại" TPHCM.

Nơi phân phối nguyên cây 160 vé TPHCM (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là một đại lý vé số ở TPHCM.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là đại lý vé số Vĩnh Tân 2 ở phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 703896) của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc tổng cộng 4 vé Hậu Giang lại liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) để đổi thưởng.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Hổ, ĐLVS Triều Phát

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TP Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam ngày 10-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 10-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.