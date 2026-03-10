Chính thức giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

Ngày 9-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31-5-2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% với các mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS: 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và mặt hàng Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (thuộc mã HS 2710.12.80).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, các loại dầu nhiên liệu (thuộc các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (thuộc mã HS 2710.19.81, 2710.19.82); các kerosine khác (thuộc mã HS 2710.19.83).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 3% xuống 0% với mặt hàng Xylen (thuộc mã HS 2707.30.00), condensate (thuộc mã HS 2709.00.20), P-Xylen (thuộc mã HS 2902.43.00). Mặt hàng Hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30-4-2026. Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định này.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết tình hình xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thế giới. Theo đó, Eo biển Hormuz hiện bị Iran phong tỏa khiến cho khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nguồn dầu thô tại các nước Trung Đông không thể đi qua để đến các nhà máy lọc dầu, nhất là khu vực châu Á.

Tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á phải cắt giảm công suất, mở kho dự trữ dầu thô, hạn chế, dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu, khiến giá xăng dầu bị đẩy lên rất cao.

Cùng với đó, một số nhà máy lọc dầu trong nước cũng gặp phải khó khăn khi nguồn cung dầu thô từ nước ngoài có nguy cơ thiếu hụt dẫn đến việc khó có thể thực hiện được hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam hầu hết nhập từ Asean và Hàn Quốc với mức thuế suất chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Song, với bối cảnh chung của cả thế giới, việc mua xăng dầu thành phẩm từ nguồn này cũng sẽ gặp khó khăn.

Cơ quan này lo ngại nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, nguồn nhập khẩu thay thế, bổ sung vừa khan hiếm vừa bị đội giá kép, thậm chí có thể không có hàng để mua nhập khẩu, nguồn cung trong nước gặp khó khăn, thì Việt Nam có thể gặp bất lợi cả về đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả.

Thị trường xăng dầu trong nước thời gian qua chịu ảnh hưởng bởi xung đột leo thang tại Trung Đông. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu liên tục tăng trong các kỳ điều hành giá gần đây.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 7-3, giá xăng RON 95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít (tăng 21,07%); dầu diesel 0,05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít (tăng 31,26%).