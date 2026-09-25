Tỷ giá USD hôm nay 25/9: Đồng Đô la Mỹ lập đỉnh mới, thị trường trong nước vẫn im ắng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,15%, hiện ở mức 101,25 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,07% xuống 1,1372 USD, đồng yên Nhật giảm 0,32%, xuống 158,82 yên/USD. Trong khi đó đồng USD tăng 0,34% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,828 franc.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,25 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều giảm.

Đồng USD tiếp tục tăng và lập mức cao nhất trong hai tháng trong phiên 25/9, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, các số liệu kinh tế tích cực và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn dự báo. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh khởi sắc và áp lực giá gia tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên các mức cao nhất trong nhiều năm. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 68,6%, từ 55,4% một tuần trước.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định so với phiên trước, ở mức 25.635 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang, ở vùng 24.404 đồng mua vào và 26.866 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 25/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 25/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 25/9/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,770-26,180 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.745-26.190 đồng/USD, đã tăng 92 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 25/9/2026, khảo sát lúc 08h09 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.948 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.048 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 25/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,794.12-30,312.70 đồng/EUR, đã giảm 110 đồng chiều mua vào và giảm 116 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.019-30.329 đồng/EUR, đã giảm 272 đồng chiều mua vào và giảm 138 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,026-30,427 đồng/EUR, đã giảm 83 đồng chiều mua vào và giảm 87 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 25/9/2026, khảo sát lúc 08h14 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.576 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.686 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.04-168.95 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,84-168,84 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.64-169.61 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trong khi đồng USD vẫn tiếp tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế ngày 25/9, thì tỷ giá USD trong nước vẫn đồng loạt giảm tại các ngân hàng thương mại, trong khi đó tại thị trường tự do, USD tiếp tục chững giá kéo dài.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.