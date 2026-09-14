Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Đồng Đô la Mỹ biến động ra sao?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, hiện ở mức 99,1 điểm.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục nhận hỗ trợ từ kỳ vọng Fed duy trì lập trường thận trọng khi lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% và giá năng lượng tăng làm gia tăng nguy cơ áp lực giá kéo dài. Điều này giúp nâng triển vọng lãi suất của Mỹ và tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD.

Tâm điểm của thị trường là cuộc họp chính sách của Fed. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn và duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát lạm phát, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá. Ngược lại, nếu Fed đưa ra thông điệp mềm mỏng hơn, đồng bạc xanh có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh đó, giá dầu và căng thẳng địa chính trị cũng là những yếu tố quan trọng tác động đến USD. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như USD thường tăng lên, đồng thời giá năng lượng cao có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, đà tăng của USD có thể bị hạn chế nếu các yếu tố hỗ trợ đã được thị trường phản ánh vào giá. Diễn biến chính sách của BOJ và ECB cũng sẽ được theo dõi sát sao, bởi việc các ngân hàng trung ương này tiếp tục thắt chặt chính sách có thể thu hẹp chênh lệch lãi suất với Mỹ và gây sức ép lên đồng USD.

Nhìn chung, đồng USD nhiều khả năng duy trì xu hướng tích cực, tăng nhẹ hoặc đi ngang ở vùng cao trong tuần này. Tuy nhiên, biến động lớn có thể xuất hiện sau cuộc họp Fed, với hướng đi của đồng bạc xanh phụ thuộc chủ yếu vào thông điệp chính sách mà Fed đưa ra.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 14/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.596 đồng/USD, ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang, ở vùng 24.367 đồng mua vào và 26.825 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 14/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 14/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 14/9/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD không biến động cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,700-26,110 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.670-26.115 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,730-26,110 đồng/USD, không thay đổi cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 14/9/2026, khảo sát lúc 08h51 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.970 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 14/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,259.52-30,802.78 đồng/EUR, đã giảm 38 đồng chiều mua vào và giảm 40 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.481-30.791 đồng/EUR, đã tăng 274 đồng chiều mua vào và giảm 136 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,441-30,864 đồng/EUR, đã giảm 58 đồng chiều mua vào và giảm 59 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 14/9/2026 khảo sát lúc 08h55 phút hiện đang được mua vào là 29.920 đồng và bán ra là 30.040 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.76-173.99 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhiệt chiều bán ra, ở vùng 163,65-173,65 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 164.05-174.28 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 14/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước ổn định tại nhiều ngân hàng thương mại, cho thấy nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa mạnh, giá USD vẫn biến động do các yếu tố địa chính trị và chỉ số lạm phát của kinh tế Mỹ. Đối với nhà đầu tư, diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm với các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá đi ngang đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Trong bối cảnh đồng bạc xanh còn chịu tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất, giá dầu và tình hình địa chính trị toàn cầu, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.