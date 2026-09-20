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Dự báo về tỷ giá USD/VNĐ trước sự cứng rắn của Fed

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì hoặc gia tăng mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.200 trong quý IV/2026, 26.100 trong quý I/2027, 26.000 trong quý II/2027 và 25.900 trong quý III/2027.

Lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%

Theo ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, bình quân 7 tháng đầu năm nay, lạm phát ở mức 4,4%, xấp xỉ với mức trần 4,5% của Ngân hàng Nhà nước. Giá nhiên liệu giảm, cùng với việc duy trì chính sách miễn giảm thuế xăng dầu, là nguyên nhân chính giúp lạm phát dịu bớt.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore.

Hiện, giá dầu là một trong những yếu tố bên ngoài có tác động nhiều nhất trong ngắn hạn. Nếu giá dầu giảm, lạm phát sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu 4,5%, chi phí nhập khẩu giảm, áp lực lên tỷ giá VNĐ hạ nhiệt và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa điều hành chính sách. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao hoặc tăng mạnh hơn, các áp lực này sẽ quay trở lại.

Lãi suất huy động kỳ hạn từ 6-12 tháng đã tăng lên mức 6,5-7,8%. Để điều tiết thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu sử dụng các nghiệp vụ thị trường mở, đồng thời loại trừ các khoản vay dành cho nhà ở xã hội và khu công nghiệp khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bất động sản, cũng như nới lỏng cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), theo Thông tư 25/2026. Tuy nhiên, những mất cân đối này tiếp tục duy trì tình trạng thanh khoản tương đối căng thẳng, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng đột biến.

“Việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát do các yếu tố từ phía cung gây ra, trong khi dư địa nới lỏng cũng rất hạn chế khi lạm phát đang tiệm cận ngưỡng mục tiêu, tăng trưởng tín dụng vượt tốc độ huy động vốn và cán cân thương mại vẫn trong trạng thái thâm hụt. UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong phần còn lại của năm 2026 và kéo dài sang năm 2027”, ông Suan Teck Kin nói.

Theo chuyên gia của UOB, công cụ phù hợp hơn để hỗ trợ tăng trưởng hiện nay là chính sách tài khóa, bao gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thay vì dựa chủ yếu vào chính sách tín dụng hoặc lãi suất.

VNĐ duy trì ổn định

Đồng VNĐ đã tăng giá cùng với nhiều đồng tiền châu Á khác trong tháng 8, tăng 0,8% lên mức 26.073 VNĐ/USD, tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước lập trường cứng rắn của Fed kể từ cuộc họp FOMC hồi tháng 6.

UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.200 trong quý IV/2026.

UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.200 trong quý IV/2026.

Đáng chú ý, sự phục hồi này diễn ra ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước thiết lập tỷ giá trung tâm hàng ngày ở mức thấp kỷ lục 25.610 VNĐ/USD vào cuối tháng 8, một sự phân kỳ mà trong lịch sử thường được điều chỉnh thông qua việc tỷ giá giao ngay quay trở lại mức cân bằng.

Ông Suan Teck Kin cho biết, diễn biến này cho thấy đồng VNĐ có thể chịu áp lực giảm giá nhẹ trong ngắn hạn khi bước vào quý IV/2026. Xét trong trung và dài hạn, triển vọng ổn định của đồng VNĐ vẫn được duy trì nhờ động lực tăng trưởng kinh tế vững vàng, dòng vốn FDI mạnh mẽ và sự điều hành chủ động của Ngân hàng Nhà nước đối với tỷ giá USD/VNĐ.

Dù vậy, việc thâm hụt thương mại tiếp tục mở rộng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì hoặc gia tăng mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn là những rủi ro chính cần theo dõi. UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.200 trong quý IV/2026, 26.100 trong quý I/2027, 26.000 trong quý II/2027 và 25.900 trong quý III/2027.

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Theo Duy Quang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 13:28 PM (GMT+7)
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