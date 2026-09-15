Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên kỷ lục

Sau hai tuần giảm nhiệt, tỷ giá trung tâm đã bật mạnh trở lại. Ngân hàng Nhà nước sáng 15/9 nâng mức tham chiếu cho mỗi đồng bạc xanh lên 25.617 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua và vượt đỉnh cũ thiết lập vào cuối tháng trước (tỷ giá trung tâm từng lên cao nhất 25.615 đồng vào ngày 25/8 và lặp lại vào 3/9).

Nhà điều hành tăng mạnh tỷ giá trung tâm trong bối cảnh quyết định lãi suất của Fed sẽ được đưa ra sau cuộc họp hôm nay và ngày mai. Nhiều tổ chức trong lẫn ngoài nước đang đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần nâng lãi đầu tiên kể từ 2023.

"Quyết định của Fed là yếu tố chi phối chính với chỉ số DXY (thước đo sức mạnh đồng bạc xanh) và tỷ giá USD/VND tuần này", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam viết trong báo cáo tiền tệ công bố hôm qua.

Đồng quan điểm, Trung tâm kinh doanh ngoại hối VietinBank cho rằng thị trường có thể biến động mạnh quanh thời điểm Fed công bố quyết định. Nếu cơ quan này đưa ra thông điệp cứng rắn hơn dự kiến, đồng bạc xanh có khả năng mở rộng đà tăng.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hàng ngày và tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%.

Ở thị trường tự do, giá USD cũng nhích lên. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM cho biết đang mua bán trong vùng 25.700 - 26.000 đồng, tăng 30 đồng so với đầu tuần, nhưng vẫn thấp hơn kênh ngân hàng.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tác động lên đồng bạc xanh trong những tháng cuối năm phụ thuộc nhiều vào việc Fed còn phát tín hiệu thắt chặt hay không.

Trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất hoặc tăng nhưng đưa ra thông điệp thận trọng về các lần điều chỉnh tiếp theo, tỷ giá trong nước có thể tiếp tục ổn định nhờ cung cầu ngoại tệ đang thuận lợi. Tuy nhiên, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ nhìn chung đang gia tăng trên toàn cầu. Điều này sẽ trở nên kém thuận lợi hơn cho các đồng tiền mới nổi, trong đó có tiền đồng.