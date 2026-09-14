Giá vàng hôm nay 14/9: Quay đầu đi xuống

Giá vàng giảm trong bối cảnh những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nếu những vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ thì có thể sẽ kích hoạt làn sóng bán mạnh hơn trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, giá dầu cao hơn làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng tăng lãi suất. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không sinh lãi.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá 87% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần này, tăng mạnh so với mức 67% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được xem là yếu tố củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần tới.

CPI toàn phần của Mỹ tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.341 USD/ounce, giảm 06 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã quay trở lại xu hướng lạc quan sau đợt phục hồi cuối tuần qua của vàng, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ giảm bớt những kỳ vọng tích cực.

Trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, 64% dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 14% cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm, 22% nhận định không thay đổi về giá.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đối với 115 nhà đầu tư bán lẻ, có 53% dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 24% kỳ vọng giảm giá, còn lại 23% cho rằng giá vàng ổn định.