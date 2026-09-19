Lý do Vân Trang tiếp tục mở rộng khu sinh thái 50.000 m2 ở Đồng Tháp dù chồng từng ngăn cản

Khu sinh thái của gia đình Vân Trang nằm bên dòng sông Tiền, là tổ hợp giải trí gồm bãi cắm trại, nhà nghỉ dưỡng và quán cà phê. Diễn viên cho biết mô hình này đã hoàn chỉnh, hoạt động ổn định vài năm nay, song cô vẫn ấp ủ nhiều ý tưởng mà thiếu vốn, nên có đến đâu làm đến đó. Gần đây, khi lượng khách ngày một đông, cô có động lực sửa sang, cải tạo và mở rộng quy mô khu sinh thái. Vân Trang bắt tay thực hiện từ tháng 7, đến nay sắp hoàn thành. Ngôi sao đưa tin.

Khu vực mới xây vẫn theo phong cách chung của cả khu sinh thái, mộc mạc kiểu miền quê và gần gũi thiên nhiên. Vân Trang đào hồ nhân tạo, bắc cầu gỗ, trồng tre trúc để tạo cảnh quan xanh mát.

Diễn viên từng nói muốn tái hiện vùng quê Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) trong ký ức tuổi thơ ngay trên mảnh đất của gia đình, nên giữ mọi thứ giản dị, bình yên, không dùng bê tông cốt thép.

Trước đó, Vân Trang dành nhiều tháng giám sát thi công khu sinh thái. Xong lịch quay trong ngày, cô rời TP HCM lúc 18h, chạy xe về Đồng Tháp để cùng nhóm thợ bàn công việc.

Diễn viên từng nói cô chi rất nhiều tiền vào đây vì quá đam mê, khiến chồng lo lắng, nhiều lần can ngăn. Cô chăm chỉ chạy show, dành thu nhập riêng đầu tư cho khu sinh thái, tổng cộng cả chục tỷ đồng.

Về lý do đầu tư lớn cho nhà vườn, Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao, Vân Trang từng chia sẻ: "Vườn sinh thái không phải của riêng của tôi, mà là đất ông bà để lại, hiện do mẹ tôi và các bác, dì cùng quản lý. Mảnh đất có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều thăng trầm của đại gia đình. Có thời điểm khó khăn, ông bà vẫn quyết giữ lại, không bán mà để dành cho con cháu. Sau này, nơi đây trở thành ký ức tuổi thơ của tôi và các anh chị em họ. Mỗi dịp lễ, Tết, chúng tôi lại trở về quây quần bên nhau.

Ban đầu, tôi chỉ cải tạo khu đất với ý tưởng làm nơi vui chơi cho các con và đón tiếp bạn bè. Tôi muốn giữ lại sự bình yên vốn có nên không xây dựng kiên cố, mà ưu tiên vật liệu như gỗ, tre... kiểu sông nước miền Tây. Trong vài năm qua, tôi đã đầu tư hơn chục tỷ đồng nhưng khu sinh thái vẫn chưa hoàn thiện. Thỉnh thoảng, cậu ruột - người đang phụ tôi trông nom - lại gọi điện báo cần sửa chữa, chỉnh trang thêm, còn tôi thì chỉ biết cười và nói "con hết tiền rồi".

Thông tin trên Phụ Nữ Số cho biết: Tổng diện tích cơ ngơi này của Vân Trang lên đến 50.000m2. Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang cũ, nay là Đồng Nai. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Khu vườn sinh thái của Vân Trang nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả.

Khu vườn được che phủ rất nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát.

Không gian rất đẹp, thoáng và gần gũi thiên nhiên.

Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.

Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.

Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm cũng trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.