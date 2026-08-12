Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF vẫn duy trì ổn định ở mức 99,81 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,02%, xuống 1,154 EUR/USD, đồng yên Nhật lại tăng 0,01%, lên mức 159,28 yên/USD...

Đồng USD gần như đi ngang khi thị trường chờ CPI tháng 7 của Mỹ, dữ liệu quan trọng có thể định hướng kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Sau báo cáo việc làm yếu, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống 50% từ 58% một tuần trước. CPI cao hơn dự kiến có thể khôi phục kỳ vọng tăng lãi suất và hỗ trợ USD, trong khi lạm phát hạ nhiệt sẽ gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh.

Giới phân tích cho rằng yên vẫn chịu sức ép nếu kinh tế Nhật chưa cải thiện và BOJ chưa nối lại tăng lãi suất, trong khi khả năng Nhật Bản tiếp tục can thiệp có thể hạn chế USD/JPY vượt 160. Tại Australia, RBA giữ nguyên lãi suất 4,35% nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng để kiểm soát lạm phát.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 12/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 25 đồng so với phiên trước đó, lên mức 25.516 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh, lên mức 24.291 đồng mua vào và 26.741 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 12/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 12/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 12/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,910-26,320 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 15 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.880-26.325 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,940-26,320 đồng/USD, đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 12/8/2026, khảo sát lúc 8h46 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 12/8, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,384.73-30,934.21 đồng/EUR, đã giảm 49 đồng chiều mua vào và giảm 51 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.600-30.910 đồng/EUR, đã giảm 41 đồng chiều mua vào và giảm 40 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,553-30,978 đồng/EUR, đã giảm 53 đồng chiều mua vào và giảm 54 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 12/8/2026 khảo sát lúc 08h53 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm nhẹ xuống vùng 158.33-169.25 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm mạnh so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 158,99-168,99 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.49-169.42 đồng, giảm mạnh so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD tại khối ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ, tại thị trường tự do đồng USD cũng giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.