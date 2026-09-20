‘Khối vàng’ 45 tấn lộ diện giữa lòng núi, người dân xung quanh hưởng lợi lớn

Phát hiện gây rúng động

Đầu năm 2015, khi đang thi công phục dựng hệ thống hầm mỏ và mở rộng khảo sát địa chất tại khu vực mỏ vàng cổ Toại Xương (thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), một nhóm công nhân đã bất ngờ đụng phải một khối vật thể khổng lồ.

Dưới ánh đèn, bề mặt khối đá phản chiếu ánh vàng kim rực rỡ.

Sau khi được đưa lên và đo đạc, các chuyên gia xác định khối quặng vàng khổng lồ này nặng tới 45 tấn, tương đương trọng lượng của 5 chiếc xe buýt lớn.

Khối quặng vàng 45 tấn được trưng bày tại lối vào Công viên Mỏ vàng Quốc gia Toại Xương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: China.com

Theo tính toán, mỗi tấn quặng chứa 216,7 gram vàng và 3.677 gram bạc nguyên chất. Quy đổi ra, khối quặng khổng lồ này chứa tổng cộng 9.751 gram vàng (gần 10 kg) và 165.465 gram bạc (hơn 165 kg).

Thông tin về phát hiện đặc biệt này nhanh chóng khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Các đơn vị chức năng đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và bảo tồn nguyên trạng khối quặng trước khi tiến hành các biện pháp kỹ thuật nhằm đưa nó ra khỏi lòng núi.

Các chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tiến hành khảo sát, xác định nơi đây từng là một trong những trung tâm khai thác vàng quan trọng từ thời Đường - Tống đến Minh - Thanh.

Một trong những điểm khiến khối quặng này đặc biệt hơn cả là vị trí trưng bày của nó. Thay vì cất giữ trong kho bảo mật, khối quặng vàng được đặt ngay tại lối vào Công viên Mỏ vàng Quốc gia Toại Xương, trở thành biểu tượng và điểm nhấn cho toàn bộ khu du lịch.

Mô hình ‘vàng xanh’: Từ mỏ cạn kiệt đến người dân cùng hưởng lợi

Mỏ vàng Toại Xương có lịch sử khai thác kéo dài hơn 1.400 năm. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 20, nguồn tài nguyên bắt đầu cạn kiệt và mỏ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Thay vì để khu mỏ hoang phế, chính quyền và doanh nghiệp quyết định chuyển hướng phát triển du lịch, đồng thời áp dụng công nghệ khai thác mới để tận dụng các thân quặng có hàm lượng thấp hơn, vốn trước đây không đủ hiệu quả để khai thác.

Năm 2005, Toại Xương được công nhận là một trong những Công viên Mỏ vàng Quốc gia đầu tiên của Trung Quốc.

Không chỉ là điểm thu hút du khách, mô hình du lịch kết hợp khai thác tại Toại Xương còn tạo việc làm cho hơn 3.000 người dân địa phương, biến khu mỏ từng có nguy cơ đóng cửa thành ‘cỗ máy’ kinh tế bền vững. Ảnh: Sixth Tone

Năm 2007, công viên chính thức mở cửa đón khách du lịch. Hiện nay, đây là khu du lịch cấp quốc gia 4A duy nhất ở Trung Quốc lấy chủ đề vàng làm trung tâm.

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và khai thác hiện đại. Toại Xương vẫn là một "mỏ vàng sống", với sản lượng khai thác hàng năm khoảng 500 kg vàng và 5.000 kg bạc.

Đồng thời, du khách có thể tham quan hệ thống hầm mỏ cổ từ thời Đường - Tống đã được gia cố an toàn, chứng kiến quy trình khai thác vàng hiện đại và tìm hiểu về kỹ thuật khai thác thủ công "đốt lửa - dội nước" của người Trung Quốc xưa.

Mô hình du lịch kết hợp khai thác của Toại Xương đã mang lại những con số ấn tượng: từ 2008 đến 2024, công viên đón 246 triệu lượt khách, đạt doanh thu 4,39 tỷ NDT (khoảng 17.000 tỷ đồng), riêng bảo tàng vàng thu về khoảng 40 triệu NDT (155 tỷ đồng) mỗi năm.

Mỏ giải quyết việc làm trực tiếp cho 530 người và gián tiếp cho hơn 3.000 người dân địa phương.

Để phát triển, mỏ đã đầu tư 1,8 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng) phục hồi sinh thái và hạ tầng du lịch, đồng thời đặt mục tiêu nâng cấp lên khu du lịch 5A quốc gia và dự kiến chi thêm 2 tỷ NDT (khoảng 7.800 tỷ đồng) để nâng cấp trải nghiệm du khách.

Một trong những chiến lược kinh doanh thông minh của Toại Xương là biến chính khối vàng 45 tấn thành điểm nhấn hút khách. Khối quặng được trưng bày ngay lối vào công viên và được phủ một lớp sơn vàng để tăng hiệu ứng thị giác.

Mặc dù được trưng bày ngoài trời nhưng việc đánh cắp khối quặng 45 tấn gần như bất khả thi vì trọng lượng của nó và khu vực luôn có hệ thống giám sát 24/24.

Ngoài ra, công viên còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm thu hút du khách như "đào vàng" với giá 30 NDT/lần (khoảng 116.000 đồng), du khách có thể giữ lại “vàng” tìm được hay trải nghiệm cầm thỏi vàng 12,5 kg trị giá hàng triệu USD với phí 15 NDT (58.000 đồng)/người.

Theo Suichang News Network, China.com, Huanqiu.com