Đầu tư vàng: Giới chuyên gia đồng loạt hô hào "gom hàng ngay" trước khi giá kim loại quý bùng nổ phi mã

Đối với các nhà đầu tư, đây lại được xem là cơ hội chiến lược để gia nhập thị trường với mức chi phí hợp lý hơn, tránh việc phải mua vàng ở vùng giá quá cao trong bối cảnh thị trường biến động mạnh như hiện nay.

Vậy xu hướng giá vàng thỏi và tiền vàng sẽ chuyển dịch như thế nào trong thời gian tới? Dưới đây là những nhận định từ các chuyên gia hàng đầu về kim loại quý.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục leo thang

Nhìn tổng thể, các chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ duy trì đà tăng trưởng từ nay cho đến cuối năm 2026. Brandon Aversano, nhà sáng lập nền tảng kim loại quý The Alloy Market, nhận định: "Các động lực mang tính cấu trúc của giá vàng không có nhiều thay đổi. Các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào ở mức kỷ lục, lạm phát neo ở mức cao và xung đột địa chính trị hiện diện khắp nơi".

Những điều kiện này khó có thể cải thiện trong ngắn hạn và thậm chí có nguy cơ tồi tệ hơn. Hiren Chandaria, giám đốc điều hành tại Monetary Metals, ví von rằng môi trường kinh tế và địa chính trị sắp tới có thể trở nên chông gai hơn trước khi hồi phục, qua đó thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp bảo vệ và đa dạng hóa danh mục tài sản. Vàng từ lâu vẫn được coi là "hầm trú ẩn" thông minh chống lại lạm phát và là công cụ bảo toàn tài sản dài hạn.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng có khả năng không quá bùng nổ và khó chạm tới các kỷ lục đỉnh điểm hồi đầu năm. Brett Elliott, giám đốc nội dung tại Sàn giao dịch Kim loại quý Mỹ (APMEX), đưa ra kỳ vọng "hợp lý" là giá vàng có thể vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce, trong khi Chandaria cho rằng mốc 4.800 USD đến 5.000 USD hoàn toàn khả thi.

Elliott chia sẻ thêm rằng việc giá vàng tái lập đà tăng vọt vượt 5.000 USD là kịch bản khó xảy ra xác suất cao, bởi việc lặp lại mức tăng lịch sử 750 USD chỉ trong vài tháng cuối năm ngoái là sự kiện vô cùng hy hữu.

Thị trường vẫn tiềm ẩn những nhịp rung lắc

Dù đồng thuận về xu hướng đi lên dài hạn, các chuyên gia cảnh báo con đường phía trước sẽ không trải đầy hoa hồng. Giá vàng dự kiến vẫn sẽ trải qua các nhịp biến động mạnh trong ngắn hạn.

Lạm phát tiếp tục đóng vai trò là "chìa khóa" quyết định các nhịp tăng giảm của giá vàng. Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc quay đầu tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải nâng lãi suất. Theo Chandaria, điều này sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và tạo áp lực giảm giá lên kim loại quý.

Hiện tại, lạm phát đang ở mức 3,4%, giảm so với mức 4,2% hồi đầu năm nhưng vẫn cách xa mục tiêu 2% của Fed. Dù Chủ tịch mới của Fed, Kevin Warsh, chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc tăng lãi suất, thị trường hiện đang định giá khả năng này. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, có khoảng 60% khả năng cơ quan này sẽ tiến hành nới lỏng hoặc điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp tháng 9.

Thêm vào đó, những đồn đoán xung quanh việc thay đổi cách đo lường lạm phát của Fed cũng tạo thêm yếu tố bất định cho thị trường. Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư còn đang do dự: "Hãy cân nhắc chớp lấy cơ hội mua vàng với mức giá hời chưa từng thấy kể từ đầu mùa thu năm 2025 trước khi thị trường đảo chiều".

Nhìn chung, nếu các nhà đầu tư xác định vàng là kênh tích sản dài hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn, bối cảnh hiện tại vẫn đang mở ra những điều kiện thuận lợi để giải ngân vào kim loại quý này.