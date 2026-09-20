Hàng nghìn con chim lạ phủ trắng cánh đồng vừa gặt ở Hà Tĩnh

Hàng nghìn con chim lạ đồng loạt sà xuống cánh đồng Hà Tĩnh, người dân xôn xao

Những ngày qua, một đàn chim lạ với số lượng hàng nghìn con xuất hiện tại cánh đồng ở thôn Phúc Điền, xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh. Đàn chim bay thành từng nhóm trên không trung, sau đó sà xuống những thửa ruộng vừa thu hoạch để tìm kiếm thức ăn.

Theo quan sát, đàn chim lạ có bộ lông chủ yếu màu trắng, phần đuôi pha xám. Chúng liên tục chao lượn rồi đáp xuống mặt ruộng, kiếm các loại sinh vật nhỏ, sâu bọ và côn trùng.

Hàng nghìn con chim được cho là mòng biển loại nhỏ xuất hiện trên cánh đồng ở thôn Phúc Điền, xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: Hồ Thỏa.

Sự xuất hiện bất thường của đàn chim thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người đứng từ xa theo dõi, chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Duy-Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đây là lần đầu địa phương ghi nhận đàn chim được cho là mòng biển xuất hiện trên các cánh đồng.

Theo ông Duy, vào thời điểm này hằng năm, những cánh đồng lúa trên địa bàn thường có các đàn cò, cói tìm đến kiếm ăn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn chim nghi là mòng biển là trường hợp khá đặc biệt. “Thời điểm này hằng năm, các cánh đồng lúa trên địa bàn cũng thường xuất hiện các đàn chim như cò, cói tìm đến để kiếm ăn”, ông Duy nói.

Đàn chim lạ tập trung trên những thửa ruộng vừa thu hoạch để tìm kiếm sâu bọ, côn trùng và các sinh vật nhỏ. Ảnh: Hồ Thỏa.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh nhận định, đàn chim xuất hiện tại xã Thạch Xuân có thể là mòng biển loại nhỏ. Đây là nhóm chim có tập tính ăn tạp và có khả năng di chuyển theo các luồng để tìm kiếm nguồn thức ăn.

Mòng biển thường sinh sống và kiếm ăn ở khu vực biển. Vì vậy, việc một đàn chim được nhận định là mòng biển xuất hiện với số lượng lớn trên cánh đồng ở Hà Tĩnh được đánh giá là khá hiếm gặp.

Theo đặc điểm chung, mòng biển có nhiều kích thước khác nhau, lông thường có màu trắng hoặc xám, mỏ khỏe, chân có màng bơi. Một số loài có thể đạt chiều dài tới 76cm, sải cánh hơn 1,5m và nặng khoảng 2,3kg. Do chưa xác định chính xác loài, cơ quan kiểm lâm chỉ nhận định đàn chim có thể thuộc nhóm mòng biển loại nhỏ.

Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, đàn chim này có thể là loài mòng biển. Ảnh: Hồ Thỏa.

Ông Nguyễn Văn Duy cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Thạch Xuân đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu người dân không săn bắt, mua bán trái phép chim hoang dã; lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra và tịch thu, tiêu hủy các công cụ, dụng cụ phục vụ việc bẫy, bắt chim.

Một con chim được cho là mòng biển bay trên khu vực cánh đồng ở xã Thạch Xuân. Ảnh: Hồ Thỏa.

Đối với đàn chim xuất hiện tại thôn Phúc Điền, chính quyền xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, săn bắt hoặc có những tác động làm ảnh hưởng đến đàn chim. Việc bảo vệ đàn chim hoang dã được địa phương xác định không chỉ nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép mà còn góp phần duy trì sự đa dạng và cân bằng của hệ sinh thái đồng ruộng.