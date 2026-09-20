Lên kế hoạch dùng cá sấu canh tù nhân

Theo quyết định của tòa ngày 2/8, mọi hoạt động chuẩn bị hạ tầng và khảo sát phục vụ dự án phải dừng ngay sau khi tổ chức bảo vệ động vật Let the Animals Live đệ đơn kiện khẩn cấp. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi xem xét phản hồi của chính phủ trước ngày 16/8. Ý tưởng do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Idit Silman thúc đẩy. Theo đó, một kênh nước dài khoảng 170m sẽ được xây dựng bao quanh khu giam giữ an ninh cao của nhà tù Ketziot, sau đó thả cá sấu sông Nile nhằm tạo thêm lớp phòng vệ, ngăn chặn vượt ngục và tăng tính răn đe đối với tù nhân.

Để triển khai dự án, Bộ trưởng Môi trường đã ký quyết định tái phân loại cá sấu sông Nile thành loài động vật được phép nuôi nhốt, tạo cơ sở pháp lý để chuyển cá sấu từ khu du lịch Hamat Gader về nhà tù. Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản đối từ các cơ quan chuyên môn và tổ chức bảo vệ động vật. Sau phán quyết của tòa, Bộ trưởng Ben-Gvir chỉ trích hệ thống tư pháp, cho rằng việc ngăn chặn kế hoạch sẽ làm suy giảm hiệu quả răn đe đối với các phạm nhân an ninh.