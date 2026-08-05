Tỷ giá USD hôm nay 5/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ tại 'chợ đen' và khối ngân hàng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF nhích 0,03%, lên mức 99,88 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, hiện đồng EUR đã tăng 0,2%, lên mức 1,1531 USD/EUR; đồng bảng Anh cũng tăng 0,13%, lên 1,3451 USD/bảng, đồng yên giảm 0,38%, xuống còn 157,79 yên/USD.Trong khi đó đồng USD giảm 0,14% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống mức 0,8092 franc/USD.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên thứ Ba do chịu áp lực từ đợt can thiệp hỗ trợ đồng yên của Nhật Bản và giá dầu đi xuống sau kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Đồng EUR, đồng bảng Anh đồng loạt tăng, trong khi USD giảm so với franc Thụy Sĩ. Đồng yên giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì phần lớn mức tăng sau đợt can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ. Các chuyên gia nhận định động thái này nhằm hạn chế đà mất giá của đồng yên, song triển vọng dài hạn của đồng tiền Nhật chưa thay đổi và khả năng tiếp tục can thiệp vẫn là yếu tố thị trường theo dõi sát.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên vùng 25.405 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.161 đồng mua vào và 26.599 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 5/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 5/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 5 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,050-26,460 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 17 đồng cả chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.013-26.458 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,080-26,460 đồng/USD, giảm 5 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 5/8/2026, khảo sát lúc 10h25 phút ghi nhận tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.187 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.297 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 5/8, đã tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,516.69-31,072.87 đồng/EUR, đã tăng 58 đồng chiều mua vào và tăng 61 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.746-31.056 đồng/EUR, đã tăng 42 đồng chiều mua vào và tăng 42 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,694-31,121 đồng/EUR, đã tăng 63 đồng chiều mua vào và tăng 64 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 5/08/2026 khảo sát lúc 10h35 hiện đang được mua vào là 30.134 và bán ra là 30.234 đồng, ổn định giá bán so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đã tăng chiều mua vào và giảm chiều bán ra so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 160.86-171.96 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm xuống vùng 161,80-171,80 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.14-172.24 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Dù phục hồi, nhưng biên độ dao động của đồng USD trên thị trường tiền tệ quốc tế chưa quá lớn. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, tại các ngân hàng thương mại đồng USD giảm nhẹ trong khi thị trường tự do lại tăng với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.