Giá vàng bứt phá lên trên 4.400 USD/ounce, tín hiệu nào mở ra nhịp tăng mới?

Vàng thế giới vượt 4.400 USD, lên cao nhất 2 tháng

Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/8 trên thị trường châu Á. Giá vàng giao ngay tăng gần 40 USD, vượt 4.430 USD/ounce, lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng qua. Với mức giá này, vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 141,3 triệu đồng/lượng.

Đà tăng nối tiếp cú bứt phá mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ, trong bối cảnh thị trường đang nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Động lực quan trọng nhất đến từ những tín hiệu ngày càng rõ ràng về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Báo cáo việc làm chính thức cho thấy nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng khoảng 85.000 việc làm. Đáng chú ý, số liệu của các tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng khoảng 65.000 việc làm.

Những dữ liệu này khiến kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn suy yếu nhanh. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống khoảng 45% vào sáng 11/8, từ gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Triển vọng lãi suất bớt căng thẳng tạo thuận lợi cho vàng bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền định kỳ. Khi lãi suất thực và lợi suất trái phiếu giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm theo.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn địa chính trị và rủi ro lạm phát. Giá dầu hiện quanh 80 USD/thùng, thấp hơn khá nhiều vùng đỉnh 100-120 USD/thùng.

Eo biển Hormuz tiếp tục là biến số quan trọng đối với thị trường dầu và kỳ vọng lạm phát. Bất kỳ nguy cơ nào khiến dòng chảy dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn đều có thể đẩy giá năng lượng lên cao.

Trong nước, giá vàng cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn đáng kể.

Đến 9h30 ngày 11/8, vàng miếng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 142,5 triệu đồng/lượng và 145,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng tăng tương tự, lên khoảng 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Với diễn biến này, giá vàng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng/lượng, mức chênh thấp nhất kể từ quý I/2025.

Nguyên nhân là sức cầu vàng trong nước đang khá thấp, thị trường giao dịch ảm đạm, không còn cảnh xếp hàng mua bán như từng xảy ra vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND giảm nhanh cũng khiến giá vàng trong nước không tăng tương ứng với giá thế giới. Tỷ giá ngân hàng ngày 11/8 còn khoảng 25.940 đồng/USD ở chiều mua và 26.350 đồng/USD ở chiều bán, thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 7.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: Hoàng Hà

Vàng vẫn chịu áp lực, nhưng xu hướng tăng dài hạn chưa kết thúc

Việc vàng vượt 4.400 USD/ounce đang mở ra một nhịp tăng mới, nhưng chưa đồng nghĩa kim loại quý sẽ bước ngay vào một chu kỳ tăng thẳng đứng.

Trước mắt, vàng vẫn phải đối mặt với một số lực cản. Giá dầu tăng có thể làm lạm phát quay trở lại, khiến Fed khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu Mỹ vì thế có thể phục hồi và tạo áp lực lên vàng.

Về kỹ thuật, vùng 4.360-4.380 USD/ounce đã được vượt qua, mở ra mục tiêu tiếp theo quanh 4.480 USD và xa hơn là 4.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 4.299 USD là hỗ trợ gần, tiếp đến là 4.223 USD/ounce.

Điểm đáng chú ý là đợt điều chỉnh sâu trước đó không làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện dài hạn của vàng. Từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá từng rơi xuống dưới 4.000 USD nhưng sau đó tìm được lực đỡ tại vùng 4.000-4.100 USD.

Theo Maria Smirnova, đối tác quản lý tại Sprott Inc., đợt giảm kéo dài nhiều tháng vừa qua nên được xem là một sự điều chỉnh trong một thị trường tăng giá dài hạn, thay vì một sự đảo chiều xu hướng. Nợ công và thâm hụt ngân sách cao, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và sự phân mảnh địa chính trị vẫn là những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý.

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ hoạt động của các “cá mập”. Scott Rubner, Trưởng bộ phận Chiến lược cổ phiếu và chứng khoán phái sinh tại Citadel Securities, cho rằng vàng đang hội tụ nhiều chất xúc tác thuận lợi, gồm kỳ vọng Fed vẫn có thể mềm mỏng trong điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương tăng mua, và khả năng dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF vàng.

Đặc biệt, dữ liệu được Citadel Securities dẫn lại cho thấy hoạt động mua vàng của Trung Quốc đã tăng tốc hàng tháng kể từ ít nhất tháng 12/2024. Đây là một phần trong xu hướng gia tăng nhu cầu vàng của khu vực công trên toàn cầu.

Điều này cho thấy lực cầu dài hạn đối với vàng vẫn còn khá vững. Nếu Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn, đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tăng mua, vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau một nhịp tăng nhanh, những phiên điều chỉnh mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce, nhưng vùng 4.500 USD sẽ là phép thử quan trọng đối với sức mạnh của xu hướng tăng mới.

Với thị trường trong nước, khả năng vàng SJC tăng mạnh ngang với thế giới cũng chưa rõ ràng. Sức cầu yếu và tỷ giá USD/VND giảm đang khiến mức tăng trong nước bị kìm hãm. Nếu xu hướng này tiếp tục, khoảng cách giữa vàng SJC và giá thế giới có thể tiếp tục thu hẹp.

Nhìn tổng thể, vàng vẫn còn chịu nhiều áp lực trong ngắn hạn, đặc biệt từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và giá dầu. Nhưng xét trên nền tảng dài hạn, những yếu tố từng đưa vàng lên các mức kỷ lục vẫn chưa biến mất. Vì vậy, đợt điều chỉnh vừa qua nhiều khả năng chưa đủ để kết luận chu kỳ tăng giá dài hạn của vàng đã kết thúc.