Từng là mối tình đẹp như mơ, Bill Gates khiến nhiều người sốc khi ly hôn với vợ

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 07:31 AM (GMT+7)

Bill Gates và vợ, Melinda Gates, đã thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống, cặp đôi đã công bố trong một tuyên bố chung trong ngày 3/4 vừa qua.

Tỉ phú Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, cùng vợ là bà Melinda Gates vừa thông báo họ quyết định ly hôn sau 27 năm. Cặp đôi tỷ phú không chỉ được ca ngợi vì khối tài sản hàng đầu thế giới mà còn vì mối tình được ca ngợi là đẹp như mơ khi Bill Gates từng coi vợ của mình là “báu vật”.

Bill và Melinda Gates, một trong những cặp đôi giàu nhất thế giới với khối tài sản chung ước tính 130 tỉ USD, đã chi hàng tỉ USD cho mục đích từ thiện trên toàn cầu với quỹ từ thiện gây ảnh hưởng lớn của họ.

Trong nhiều thập kỷ, hai vợ chồng tỷ phú đã là những thế lực hùng mạnh trên trường thế giới, những đóng góp từ thiện to lớn giúp họ tiếp cận với các cấp chính phủ, doanh nghiệp và khu vực phi lợi nhuận cao nhất.

Quỹ Bill and Melinda Gates, với khoản tài trợ khoảng 50 tỷ USD, đã có ảnh hưởng to lớn trong các lĩnh vực như y tế toàn cầu và giáo dục mầm non, và đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm tử vong do sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác. Trong năm qua, cặp đôi này đặc biệt xuất hiện, thường xuyên bình luận về cuộc chiến chống lại Covid-19 trên toàn thế giới khi quỹ của họ đã chi hơn 1 tỷ USD để chống lại đại dịch.

"Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc cẩn trọng về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình”, hai vợ chồng tỷ phú cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Twitter.

Họ cho biết cả hai đã “xây dựng một nền tảng hoạt động trên toàn thế giới để cho phép tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả” và họ “tiếp tục chia sẻ niềm tin vào sứ mệnh đó”, nhưng họ “không còn tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau phát triển như một cặp đôi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời”.

Đại diện Quỹ Bill and Melinda Gates cho biết trong một tuyên bố rằng cả hai sẽ vẫn là đồng chủ tịch và người được ủy thác, cũng như tổ chức này sẽ không có thay đổi nào.

“Họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để định hình và thông qua các chiến lược nền tảng, ủng hộ các vấn đề của nền tảng và đặt ra định hướng chung của tổ chức,” tuyên bố cho biết.

Mặc dù vậy, vụ ly hôn sẽ tạo ra những câu hỏi mới về số phận của khối tài sản trong gia đình này, phần lớn trong số đó vẫn chưa được quyên góp cho Quỹ Gates. Bill Gates, 65 tuổi, người đồng sáng lập Microsoft, là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 124 tỷ USD, theo Forbes. Vợ chồng tỷ phú đã kết hôn được 27 năm và có 3 người con, độ tuổi từ 18 đến 25.

Rob Reich, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stanford cho biết: “Quỹ Gates là tổ chức từ thiện quan trọng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay. Cuộc ly hôn có thể gây ra những hậu quả to lớn cho nền tảng và công việc của nó trên toàn cầu.”

Với 1.600 nhân viên tại các văn phòng trên khắp thế giới, Quỹ Gates tài trợ khoảng 5 tỷ USD mỗi năm cho các lĩnh vực như sức khỏe cộng đồng và phát triển toàn cầu. Trong hơn hai thập kỷ, quỹ đã chi hàng tỷ USD để đưa vắc xin đến các nước đang phát triển, làm việc với các giám đốc điều hành dược phẩm để chuyển đổi thị trường.

Quỹ này đã khai thác chuyên môn và các mối quan hệ để đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành phản ứng toàn cầu đối với đại dịch, đầu tư sớm vào các ứng cử viên sản xuất vắc xin và giúp hình thành Covax, sáng kiến toàn cầu tổ chức mua vắc xin cho 92 quốc gia nghèo và hàng chục quốc gia khác.

Nguồn: http://danviet.vn/tung-la-moi-tinh-dep-nhu-mo-bill-gates-khien-nhieu-nguoi-soc-khi-ly-hon-voi-vo-5020214573241854.htm