Thiếu gia nhà bầu Đức dự chi trăm tỷ để đặt chân lên sàn chứng khoán

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do đại gia Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch mới đây đã phát đi thông tin cho biết ông Đoàn Hoàng Nam, một trong 3 người con của bầu Đức, sẽ mua vào hàng chục triệu cổ phiếu HAG.

Cụ thể, ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ 2,55% cổ phiếu đang lưu hành từ ngày 15/8 đến 13/9, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Tính theo mệnh giá, số tiền thiếu gia nhà bầu Đức chi ra để mua thành công lượng cổ phiếu đăng ký có giá trị 270 tỷ đồng. Tính theo giá kết phiên giao dịch ngày 12/8, số tiền ông Đoàn Hoàng Nam phải chi ra để sở hữu lượng cổ phiếu này lên tới hơn 437 tỷ đồng.

Thêm một người con của bầu Đức muốn đặt chân vào sàn chứng khoán

Cùng thời điểm đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu của thiếu gia Đoàn Hoàng Nam, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cũng đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG, giá trị tính theo mệnh giá là 250 tỷ đồng.

Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bầu Đức nắm giữ sẽ giảm còn gần 305 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 28,84%.

Theo đăng ký, phương thức giao dịch của bầu Đức là giao dịch thỏa thuận. Do đó, không loại trừ khả năng lượng cổ phiếu này sẽ được đại gia phố Núi chuyển nhượng sang cho con trai của mình.

Theo báo cáo quản trị của HAG, bầu Đức có 3 người con gồm bà Đoàn Hoàng Anh và 2 người con trai gồm Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Trước khi đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 15/8 đến 13/9, ông Đoàn Hoàng Nam chưa sở hữu cổ phiếu HAG nào.

Trong số 3 người con của bầu Đức, hiện chỉ có bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG, tính theo giá kết phiên giao dịch ngày 12/8, khối tài sản ái nữ nhà bầu Đức nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 210 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, HAG của bầu Đức ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, báo lãi sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 (271 tỷ đồng).

Lợi nhuận của công ty tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối khi lợi nhuận gộp tăng 406 tỷ đồng so với cùng kỳ, dù lỗ tài chính tăng 134 tỷ đồng do chi phí dự phòng và lãi vay cao hơn. Chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng thêm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước (500 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 26.001 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm (22.280 tỷ đồng), tương ứng tăng 16,7%.

Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 29,22%, lên 10.899 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền mặt chỉ còn 193 triệu đồng, tăng nhẹ so với con số 150 triệu đồng hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm hết quý 2, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 13.715 tỷ đồng, tăng 23,31% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính tăng 33,8%, lên 9.319 tỷ đồng (gồm 7.912 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.407 tỷ đồng nợ vay dài hạn).

Cùng với đó, HAG đã thông qua phương án điều chỉnh danh sách chủ nợ trong kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.520 tỷ đồng trái phiếu.

Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi vẫn giữ nguyên 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được quy đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Cổ phiếu sau hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, trừ các trường hợp đặc biệt.

Danh sách trái chủ gồm 5 cá nhân và 1 tổ chức, trong đó dư nợ hoán đổi của bà Nguyễn Thị Đào chiếm gần 479 tỷ đồng. Sau phát hành, bà Đào sẽ sở hữu 3,21% vốn điều lệ HAG.

Ông Phạm Công Danh và Nguyễn Anh Thảo cùng hoán đổi hơn 60 tỷ đồng để sở hữu 0,4% vốn điều lệ HAG. Ông Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung cùng hoán đổi gần 600 tỷ đồng để nắm 3,94% cổ phần của HAG. Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoán đổi gần 720 tỷ đồng và nắm 4,74% vốn điều lệ HAG.