Loại quả Trung Quốc trồng mãi vẫn thất bại, Việt Nam xuất khẩu “bỏ túi” cả tỷ USD

Sầu riêng Việt Nam chinh phục thị trường Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn hàng đầu thế giới, nhưng nguồn cung nội địa của họ chưa đủ đáp ứng. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam bước vào cuộc chơi. Nhờ các giống sầu riêng nổi tiếng như Ri6, Monthong và quy trình sản xuất được tổ chức bài bản, Việt Nam đã xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, thu về hàng tỷ USD. Hệ thống kiểm định chất lượng chặt chẽ cùng quy trình đóng gói hiện đại giúp quả sầu riêng Việt giữ được hương vị, độ tươi ngon và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc thu về nhiều ngoại tệ

Thanh long Việt – “ông vua nhiệt đới” giữ thế thượng phong

Thanh long là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm từ 80–85% sản lượng hàng năm, trong đó phần lớn hướng tới thị trường Trung Quốc. Ngay cả khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng, thanh long Việt vẫn duy trì lợi thế nhờ kỹ thuật canh tác tiên tiến, sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp và việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP.Đặc biệt, thanh long ruột đỏ – với màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt thanh – vẫn là “át chủ bài” giúp Việt Nam giữ vững vị thế trên đất Trung Quốc, nơi nhu cầu tiêu thụ loại quả này ngày càng tăng.

Chanh leo Việt Nam – từ cây nhập ngoại thành nông sản xuất khẩu tỷ đô

Dù không phải cây bản địa, chanh leo lại rất hợp với khí hậu Việt Nam và có khả năng cho thu hoạch 3 vụ mỗi năm. Sau gần 6 năm đàm phán, từ tháng 7/2022, chanh leo Việt Nam chính thức được xuất khẩu thí điểm chính ngạch sang Trung Quốc qua 7 cửa khẩu thuộc Quảng Tây.

Chanh leo cũng là loại trái cây mang lại lợi nhuận cao

Hiện cả nước có khoảng 6.000 ha chanh leo, sản lượng đạt 300.000–400.000 tấn/năm, và dự kiến mở rộng lên 15.000 ha vào năm 2030.Không chỉ tiêu thụ mạnh ở dạng tươi, chanh leo còn được chế biến thành nước ép, siro, mứt… và xuất khẩu sang nhiều thị trường khác, mang lại thu nhập ổn định, bền vững cho nông dân.