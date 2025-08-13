Kinh tế 24h: Vàng thế giới mất đà, nhà đầu tư ngóng tín hiệu từ ông Trump

Vàng thế giới mất đà, nhà đầu tư ngóng tín hiệu từ ông Trump

Giá vàng thế giới giảm mạnh, dao động quanh 3.340-3.350 USD/ounce vào sáng 12/8, chịu áp lực bán lớn dù Tổng thống Trump tuyên bố không áp thuế nhập khẩu vàng. Thị trường chờ thông báo chính thức từ Nhà Trắng về thuế đối với vàng thỏi 1kg và 100 ounce. Trong nước, vàng nhẫn giảm 100.000-200.000 đồng/lượng, ở mức 116,5-119,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC giữ ổn định tại 122,7-123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Trước đó, vàng thế giới tăng lên 3.350-3.400 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 9 và căng thẳng địa chính trị, thương mại. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực từ xung đột Ukraine và kỳ vọng thỏa thuận thương mại với chính quyền Trump làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Tuyên bố của Trump giúp giảm lo ngại, nhưng thị trường vẫn biến động. Cuối tuần trước, thông tin về thuế 39% từ Hải quan Mỹ gây hoảng loạn, đẩy giá vàng tương lai trên sàn Comex cao hơn 100 USD/ounce so với giá giao ngay tại London. Hiện, chênh lệch giá giữa hai thị trường thu hẹp, từ 2,8% xuống 1,7%.

Nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ trầm lắng, trong khi Ấn Độ và Trung Đông tăng nhưng vẫn ở mùa thấp điểm. Các nhà phân tích trên Kitco dự báo thị trường vàng tiếp tục biến động, phụ thuộc vào thông tin chính thức về thuế và diễn biến kinh tế, chính trị toàn cầu.

Sở hữu cổ phiếu giá cao nhất sàn chứng khoán, đại gia trẻ tuổi lọt top nghìn tỷ

Cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tăng trần, đạt hơn 1,175 triệu đồng/cp vào ngày 12/8/2025, đưa vốn hóa công ty vượt 9.700 tỷ đồng (khoảng 368 triệu USD) sau khi lên sàn Upcom từ 8/8 với giá tham chiếu 634.900 đồng/cp. Thanh khoản thị trường sôi động, VN-Index tăng 0,71% lên 1.608,22 điểm, giá trị giao dịch trên HoSE đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, HNX và Upcom hơn 5.000 tỷ đồng. Gần 44.000 cổ phiếu F88 được chuyển nhượng, chủ yếu do khối ngoại mua, trị giá gần 52 tỷ đồng.

Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn, sở hữu 998.496 cổ phiếu (12,08% vốn điều lệ), có tài sản vượt 1.173 tỷ đồng, lọt top đại gia nghìn tỷ. Quỹ Mekong Capital nắm 36,9% cổ phần F88. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, với 888 cửa hàng, dư nợ ròng hơn 5.500 tỷ đồng.

Quý II/2025, F88 ghi nhận doanh thu 925 tỷ đồng (tăng 30%), lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng (tăng 3,2 lần). Sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng (tăng 30%), lợi nhuận 321 tỷ đồng, trong đó mảng cho vay cầm cố đóng góp 1.521 tỷ đồng (tăng 28%), bảo hiểm và dịch vụ khác tăng lần lượt 45% và 360%. Năm 2024, F88 lãi 362 tỷ đồng, đảo ngược khoản lỗ 529 tỷ đồng năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt 1.792 tỷ đồng, tổng nợ 3.300 tỷ đồng.

TP HCM dự kiến xây trung tâm hành chính tập trung tại Thủ Thiêm

TP HCM dự kiến xây trung tâm hành chính tập trung tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, khởi công quý I/2026, theo tờ trình của UBND TP HCM. Khu đất 15-20 ha tại công viên Hồ Trung tâm, phường An Khánh, được chọn do có hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện với các tuyến vành đai, cao tốc, metro, sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Hiện, các cơ quan hành chính TP HCM phân tán, gây khó khăn trong phối hợp và phục vụ người dân. Với 7.000 cán bộ, công chức và kế hoạch tinh gọn 20% trong 5 năm, trung tâm hành chính tập trung là cần thiết.

Sở Xây dựng đề xuất dùng hơn 33 ha đất trống tại Hồ Trung tâm, gồm 3 ha đất văn hóa và gần 30 ha cây xanh, mặt nước. Hai phương án được Sun Group đề xuất: phương án 1 dùng 16 ha, xây công trình 35 tầng, diện tích sàn 160.000 m², mật độ 40-60%; phương án 2 dùng toàn bộ 33 ha, cơ cấu đất xác định sau. Phương án 1 được đánh giá phù hợp, giữ lại công viên và không ảnh hưởng dự án cung thiếu nhi. Các bố cục công trình gồm hai khối trên 30 tầng, năm khối dưới 20 tầng, hoặc cụm kiến trúc 15 tầng theo đường cong giao thông.

Thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục để triển khai dự án. Trước đây, trung tâm hành chính được đề xuất tại trung tâm hiện hữu hoặc Bình Quới - Thanh Đa, nhưng không đáp ứng nhu cầu về quy mô và kết nối. Thủ Thiêm, quy hoạch từ 1996, quy mô 930 ha, đang hoàn thiện hạ tầng và các công trình công cộng.

Người Ấn kêu gọi giảm mua hàng Mỹ

Một số doanh nghiệp và người tiêu dùng Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ, ủng hộ sản phẩm nội địa sau khi Tổng thống Trump áp thuế 50% lên hàng nhập từ Ấn Độ từ 27/8/2025. Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới, nhập 41,5 tỷ USD hàng hóa và 41,8 tỷ USD dịch vụ Mỹ năm 2024. Các thương hiệu như WhatsApp, Domino's, Pepsi, Coca-Cola, Apple, Starbucks rất phổ biến. Tuy nhiên, thuế quan mới gây bất bình, thúc đẩy phong trào "made in India".

Manish Chowdhary (Wow Skin Science) kêu gọi học Hàn Quốc, đưa sản phẩm Ấn Độ ra toàn cầu. Rahm Shastry (DriveU) đề xuất phát triển mạng xã hội, công nghệ riêng thay thế Twitter, Google, WhatsApp. Thủ tướng Modi nhấn mạnh tự lực tự cường, ưu tiên nhu cầu nội địa. Nhóm Swadeshi Jagran Manch tổ chức tuần hành, kêu gọi dùng hàng nội như xà phòng, kem đánh răng Ấn Độ.

Dù vậy, làn sóng tẩy chay chưa ảnh hưởng doanh số các thương hiệu Mỹ. Tesla vẫn mở showroom mới tại New Delhi. Nhiều người tiêu dùng, như Rajat Gupta tại Uttar Pradesh, vẫn ưa chuộng sản phẩm Mỹ, cho rằng thuế quan là vấn đề ngoại giao, không liên quan đến trải nghiệm cá nhân. Các công ty công nghệ Ấn Độ như TCS, Infosys đã có chỗ đứng toàn cầu, nhưng hàng tiêu dùng nội địa vẫn khó cạnh tranh với thương hiệu ngoại.