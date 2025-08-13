Gà lôi trắng nằm trong “Sách Đỏ” vẫn được rao bán công khai, người nuôi nói gì?

Bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm tù

Thời gian gần đây, mạng xã hội đang xôn xao về việc một người đàn ông tên là Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tuyên án 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán gà lôi trắng.

Trong đó, hình ảnh video được chia sẻ rầm rộ ghi cảnh vợ anh Thành ôm hai con nhỏ gào khóc khi chồng bị cơ quan chức năng áp tải lên xe thùng sau khi xử án đã khiến nhiều người thương cảm. Được biết, đây là khoảnh khắc ghi lại sau khi toà án tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấm, quý hiếm.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vợ con anh Thành gào khóc khi anh bị áp tải lên xe thùng được nhiều người chia sẻ rầm rộ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, Thành lên mạng xã hội mua con gà lôi trống của người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ, trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Quá trình nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, 3 trứng bị hỏng, số còn lại ấp nở ra được 10 gà con.

Đến tháng 3/2025, muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành lên mạng xã hội đăng bán gà lôi con.

Ngày 26/3/2025, Thành đồng ý bán 10 cá thể lôi con cho một người không biết tên trên mạng, để lấy 6 triệu đồng.

Đến ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ), phát hiện ô tô biển số 37K-25841 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Anh Thành bị tuyên 6 năm tù vì tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấm, quý hiếm.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bốn tháng sau, Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, ngày 13/8/2025, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Gà lôi trắng được rao bán công khai, người nuôi nói gì?

Câu chuyện anh Thành lĩnh án 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán gà lôi trắng đã gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và tỏ ra thương cảm với trường hợp của anh Thành. Đặc biệt, một số người cho rằng, cứ nuôi gà lôi trắng là vi phạm pháp luật.

Trên mạng xã hội, chỉ cần tìm từ khoá “gà lôi trắng” sẽ thấy hàng trăm bài viết mỗi ngày được đăng tải, bàn luận. Ngoài ra, có hàng loạt hội nhóm trao đổi thông tin, mua bán gà lôi trắng với hàng chục nghìn người tham gia. Trong đó, nhiều người còn công khai mua bán loại gà này trên mạng xã hội.

Gà lôi trắng.

Từng nuôi gà lôi trắng quy mô lớn, anh Trần Huy Lợi, trú tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, gà lôi trắng có giá trị kinh tế rất cao, không quá khó nuôi. Tuy nhiên, muốn nuôi gà lôi trắng phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng và được đăng kí đầy đủ với cơ quan nhà nước.

“Gà lôi trắng rất có giá trị. Một cặp gà lôi trắng trưởng thành có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng thường có giá từ 8-9 triệu đồng, gà lôi con có giá từ 1-3 triệu đồng/cặp. Hiện nay, gà lôi trắng cũng được rất nhiều trang trại trong cả nước được cấp phép nuôi với quy mô lớn”, anh Lợi nói.

Theo anh Lợi, gà lôi trắng khó nuôi nhất là khi mới ấp nở. Điều kiện nuôi phải rộng rãi theo hình thức bán hoang dã, rộng rãi và thoáng mát. Chúng thường sinh sản vào thời điểm thời tiết có nhiệt độ cao, từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Mỗi đợt, gà lôi mẹ thường đẻ từ 4-10 trứng.

Gà lôi trắng hiện tại đã được nhiều trang trại, cá nhân xin cấp phép nuôi với quy mô lớn.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, gà lôi trắng trước đây là đối tượng thuộc nhóm IB là loài động vật hoang dã, quý, hiếm, được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Tuy nhiên, Theo Thông tư 27/2025 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, gà lôi trắng được đưa vào nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB.

Các loài trong Nhóm IIB bao gồm các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhưng có mức độ đe doạ thấp hơn so với Nhóm IB. Đồng thời, được phép nuôi thương mại nhưng phải có nguồn gốc hợp pháp và được đăng kí cơ sở nuôi. Các hành vi như săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, hoặc buôn bán các loài động vật thuộc Nhóm IIB mà không có giấy phép đều bị coi là trái phép, vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.