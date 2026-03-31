Từ ngày mai, ngân hàng phải dừng dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản

Từ ngày 1/4, các ngân hàng thương mại sẽ phải áp dụng một số quy định mới theo quy định tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, đáng chú ý, Thông tư quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm áp dụng các biện pháp, giải pháp đảm bảo kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin xác minh khách hàng đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán.

Tên tài khoản phải khớp đúng thông tin của khách hàng trên giấy tờ tùy thân

Quy định trên có nghĩa, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này kéo theo việc chấm dứt các dịch vụ đặt biệt danh, tên thương hiệu (nickname/Alias) mà nhiều ngân hàng hiện nay đang triển khai (hình thức cho phép người dùng sử dụng tên tự tạo thay cho số tài khoản khi giao dịch).

Trước đây, đặt biệt danh, tên gợi nhớ, tên thương hiệu được cho là giúp cho việc chuyển/nhận tiền thuận tiện hơn nhờ dễ nhớ, ngắn gọn. Tuy nhiên, cách thức này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi đối tượng lừa đảo có thể sử dụng biệt danh là tên người khác hoặc tên thương hiệu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhằm tuân thủ quy định mới, một số ngân hàng đã chủ động thông báo dừng triển khai dịch vụ. VPBank cho biết sẽ chính thức ngừng cung cấp tính năng iNick từ ngày 1/4 nhằm tuân thủ Thông tư 30/2025. Các biệt danh đã đăng ký trước đó sẽ không còn hiệu lực và các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu người gửi vẫn sử dụng biệt danh.