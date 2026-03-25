Sắp diễn ra 'cuộc đua' tăng vốn của nhiều ngân hàng

Mùa đại hội cổ đông xoay quanh bài toán tăng vốn

Đến thời điểm này, hầu hết các ngân hàng đã công bố tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng. Một trong những chủ đề nổi bật nhất của mùa ĐHĐCĐ năm nay chính là kế hoạch tăng vốn, nhằm nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn ngày càng khắt khe.

Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống tổ chức tín dụng cần tiếp tục củng cố vốn tự có, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và từng bước tiệm cận các chuẩn mực Basel cao hơn. Trong bối cảnh dư nợ tín dụng tăng nhanh cùng quy mô tổng tài sản ngày càng lớn, việc tăng vốn không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện quan trọng để các ngân hàng duy trì dư địa tăng trưởng trong những năm tới.

Các báo cáo của FiinRatings và VIS Rating đều chung một cảnh báo: Nếu không bổ sung vốn mới, nhiều ngân hàng sẽ chứng kiến tỷ lệ an toàn vốn suy giảm mạnh vào cuối năm 2026, kéo theo nguy cơ co hẹp tín dụng và giảm khả năng hỗ trợ nền kinh tế.

Hàng loạt các ngân hàng công bố kế hoạch tăng vốn như SHB, ACB, LPBank... Tuy nhiên, việc tăng vốn không hề dễ dàng khi thị trường chứng khoán đang khó khăn.

Ngày 5/3, Ngân hàng ABBank công bố kết quả đợt chào bán gần 311 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 100:30. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, cổ đông chỉ nộp tiền mua hơn 184 triệu cổ phiếu, tương đương 59% lượng cổ phiếu chào bán.

Như vậy, hơn 126 triệu cổ phiếu, tương đương 40% lượng cổ phiếu phát hành đã không có người mua và buộc phải phân phối lại cho 24 cá nhân, vẫn với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, kèm điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Bên cạnh đó, chương trình ESOP của ngân hàng này cũng không phân phối hết trong đợt đăng ký đầu tiên khi còn khoảng 3,1 triệu cổ phiếu tiếp tục được phân phối cho 45 nhân sự trong hệ thống.

Thực tế này cho thấy việc tăng vốn không còn dễ dàng như giai đoạn trước đó, khi cổ phiếu ngân hàng luôn nằm trong nhóm hấp dẫn nhất thị trường. Hiện nay, áp lực nợ xấu, chi phí vốn tăng và biên lợi nhuận bị thu hẹp khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn.

Tăng vốn là yêu cầu sống còn của hệ thống

Tại cuộc hội thảo của Báo Tiền Phong tổ chức ngày 23/3, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhấn mạnh rằng, tăng vốn đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hệ thống tài chính chịu nhiều sức ép về nguồn lực. Theo ông Hùng, những năm gần đây tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tốc độ huy động vốn, khiến các tổ chức tín dụng phải đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn vốn trung và dài hạn.

Theo ông Hùng, việc tăng vốn không chỉ nhằm mở rộng quy mô cho vay mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tài chính và khả năng chống chịu rủi ro của hệ thống ngân hàng. Khi quy mô tín dụng ngày càng lớn, nếu vốn tự có không được củng cố tương xứng thì rủi ro hệ thống sẽ gia tăng. Vì vậy, tăng vốn cần được coi là một giải pháp mang tính chiến lược, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; tạo dư địa để mở rộng tín dụng trong giai đoạn nền kinh tế cần thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh rằng, việc củng cố năng lực tài chính thông qua tăng vốn sẽ giúp hệ thống ngân hàng có thêm “bộ đệm” để xử lý các biến động của thị trường, từ lãi suất, thanh khoản đến nợ xấu. Khi nền tảng tài chính được tăng cường, các ngân hàng mới có thể vừa bảo đảm an toàn hệ thống, vừa tiếp tục đóng vai trò là kênh cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế trong thời gian tới.