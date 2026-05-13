Lãi suất ngân hàng biến động: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng ở Agribank

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới dành cho các mức tiền gửi khác nhau: dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến dành cho các mức tiền gửi dưới 500 triệu đồng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm đối với các kỳ hạn 6-11 tháng và 24-36 tháng. Lãi suất huy động kỳ hạn 12-18 tháng tăng mạnh tới 0,6%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, cũng như từ 1 tỷ đồng trở lên, Sacombank tăng thêm 0,6%/năm với các kỳ hạn 6-11 tháng và 24-36 tháng; tăng tới 1%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-18 tháng.

Với mức tăng như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank niêm yết cho tiền gửi dưới 50 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 7,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất áp dụng cho tiền gửi từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 7,1%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 7,4%/năm.

Với việc điều chỉnh tăng thêm, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đã vượt ngưỡng 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 7,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 7,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 7,4%/năm.

Đối với lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 7,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 7,5%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng được niêm yết lên đến 7,8%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất tại Sacombank thậm chí đã lên tới 8%/năm, áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 4,75%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng, 7,5%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, 7,7%/năm với 12-18 tháng và 8%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Sacombank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ với biểu lãi suất dành riêng cho 3 mức tiền gửi khác nhau.

Với tiền gửi dưới 500 triệu đồng: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 6,8%/năm.

Với tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 6,9%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN DO CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 13/5/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,8 5,9 5,9 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,7 4,75 6,9 6,9 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,45 6,45 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,1 6,2 6,3 6,3 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,9 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,4 6,2 6,7 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,65 4,65 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,45 4,45 6,5 6,5 6,5 6,5 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,75 4,63 5,76 5,72 5,94 5,76

Với tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 7%/năm.

Trước khi Sacombank tăng lãi suất, thị trường đã ghi nhận ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 5 là Saigonbank và VPBank, trong khi OCB tăng nhẹ lãi suất thêm 0,1%/năm các kỳ hạn 6-36 tháng.

Lãi suất Agribank hôm nay

Lãi suất tiết kiệm của Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.

Theo đó, tại kỳ hạn 1-2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,6%/năm. Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 4%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12-18 tháng nhận lãi suất cao nhất 5,9%/năm. Kỳ hạn 24 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Gửi 100 triệu đồng ở Agribank có lãi bao nhiêu?

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Ví dụ, gửi 100 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 6% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 100 triệu đồng x 6%/12 x 24 tháng = 12 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để được hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.